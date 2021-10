30 de focare SARS-CoV-2 în Vâlcea 

Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, pe teritoriul județului Vâlcea, de la începutul pandemiei și până în prezent, au fost confirmate 21.064 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 si 676 decese.

În prezent, în unitățile sanitare din județul Vâlcea se află 314 persoane internate cu SARS-CoV-2.

În acest moment, în județ, există 30 focare de SARS-CoV-2 inregistrate in cadrul unor agenti economici, in cadrul unei unitati sanitare, in cadrul unor institutii publice si în cadrul unor centre rezidentiale.

În județ, în baza definiției de caz, a protocolului medical și a codului de caz atribuit de către DSP Vâlcea, până la această dată, au fost realizate 66.865 de teste prin tehnica RT-PCR.

De asemenea, conform raportărilor laboratoarelor de analize, au fost recoltate, în regim screening și contra cost, 54.177 de teste în vederea identificării virusului SARS-CoV-2. În total au fost realizate 121.042 de teste în județul Vâlcea.

În baza Legii 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, în prezent, 846 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată și 1212 persoane de află in izolare la domiciliu.

Reamintim cetățenilor că, pentru a obține informații legate de COVID-19 și de măsurile care se aplică în această perioadă, pot apela următoarele numere de telefon, puse la dispoziție de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea: – CALL CENTER – 021 414 44 50 – program Luni – Duminică 08:00 – 22:00;- 0758 061 438 (disponibil non-stop);- 0250 747 720 cu program de funcționare: Luni – Joi 08:30- 16:30 și Vineri 08:30 –14:00.