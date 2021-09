Fostul primar din Prundeni, Ion Horăscu, „colecționar” de dosare de corupție instrumentate de DNA

Zilele trecute, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: Ion Horăscu, la data faptelor primar al comunei Prundeni, jud. Vâlcea (sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, spălare a banilor, în formă continuată, folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată); persoană fizică, administrator al unei asociații culturale (sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, complicitate la folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru Turism (OI), în numele și pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 (AMPOR) și UAT Comuna Prundeni, reprezentată legal de primarul comunei, inculpatul Horăscu Ion, a fost semnat, în cursul anului 2011, proiectul „Drumul vinului vâlcean” prin care era prevăzută, între altele, organizarea și desfășurarea a două evenimente cu specific viticol, cu o alocare financiară de 318.200 lei aferente serviciilor privind organizarea de evenimente.

În data de 28 septembrie 2012, inculpatul Horăscu Ion, în calitate de primar al comunei Prundeni, ar fi încheiat cu administratorul unei asociații culturale un contract de servicii prin care asociația respectivă ar fi trebuit să asigure organizarea celor două evenimente. Ulterior, administratorul asociației ar fi subcontractat o parte din lucrări către o persoană fizică autorizată, reprezentată în fapt de către inculpatul Horăscu Ion. În perioada 2012-2013, persoana fizică autorizată ar fi emis două facturi în valoare totală de 279.000 lei având ca obiect „consultanță managerială proiecte” și „contravaloare contract consultanță”, în condițiile în care astfel de servicii nu ar fi avut loc. În baza documentelor justificative emise de administratorul asociației culturale, inculpatul Horăscu Ion ar fi depus la autoritatea contractantă documentele respective, obținând pe nedrept fonduri europene în sumă totală de 356.160 lei.

În realitate, de organizarea celor două festivaluri din anii 2012 și 2013 s-ar ocupat angajații primăriei comunei Prundeni și inculpatul Horăscu Ion. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației precum și UAT comuna Prundeni au comunicat că se constituie părți civile în cauză. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților până la concurența sumei totale de 356.160 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vâlcea cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.