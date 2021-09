Caz ȘOCANT în Vâlcea: Doctoriță vaccinată anti-Covid, găsită MOARTĂ în casă. Femeia se afla în izolare la domiciliu 

Femeia era vaccinată cu ambele doze de la Pfizer, după cum s-a declarat în emisiunea Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu de la Antena3. VIDEO:

O doctoriţă din Vâlcea a fost găsită moartă în casă. Femeia, în vârstă de 66 de ani, se afla în afla în izolare la domiciliu, după ce a fost confirmată cu Covid-19. Nu avea alte problemă de sănătate și era vaccinată cu ambele doze, relatează Realitatea PLUS.

Doctorița Popescu Nicolița, în vârstă de 58 de ani, vaccinată cu schema completă, și-a făcut testul pe 31 august, când a descoperit că este pozitivă la Covid, moment în care a sunat la Direcția de Sănătate și a intrat la izolare în domiciliu. Femeia și-a făcut chiar și o radiografie, iar evoluția bolii a fost relativ bună, potrivit mărturiei lui Vasile Cerbu, managerul spitalului Orășenesc Brezoi, Vâlcea.

Femeia nu mai răspundea la telefon, fapt ce a alarmat pe fratele femeii să meargă să verifice ce se întâmplă cu sora sa. Alături de colegii ei, a descoperit că femeia nu mai avea suflare.

La locuința asistentei, de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, zona Autogării Dacos, din Râmnicu Vâlcea, s-au deplasat miercuri seara, 15 septembrie, mai multe forțe de intervenție, transmite Vocea Vâlcii . A fost trimisă la fața locului și Descarcerarea, dar nu a mai fost nevoie de ajutorul pompierilor militari, întrucât vecinii au reușit să intre pe fereastră. Au găsit-o pe femeie moartă.

Iată ce a declarat Dr. Vasile Cerbu, managerul spitalului unde lucrase femeia:

„A fost o tragedie pentru noi a venit ca un trăsnet. Nu ne așteptam să se întâmple așa ceva. În 31 august eram la raportul de gardă și o altă colegă era puțin răcită și i-am zis să meargă să își facă testul. Și a zis că merge și ea deși nu avea niciun simptom. A făcut testul și m-a anunțat că a ieșit pozitiv. Am rămas surprins. Repetă testul și a ieșit pozitiv.

A făcut o radiografie și atunci am anunțat Direcția de Sănătate și a intrat în izolare la domiciliu. Evoluția a fost relativ bună pentru că sâmbătă am sunat-o să vedem în certare se află și dacă poate să vină pentru că marți era de gardă.

Luni ieșea din izolare. A spus că se simte mai bine, dar nu are forță ca să vină și a cerut concediu de odihnă. Ieri seară m-a sunat fratele că nu răspunde la telefon. Am sunat și eu și nu a răspuns la telefon și am trimis o asistentă care locuiește în zonă și nu a răspuns.

Atunci am sunat la 112 și au intervenit autoritățile și au găsit-o moartă în pat. Am înțeles că ultima oară a intrat pe WhatsApp duminică după amiază.

Nu avea morbidități si culmea e că era vaccinată cu ambele doze. probabil că a intrat în categoria celor 5% care chiar dacă sunt vaccinați pot să facă boala. Evoluția a fost rapidă. Probabil că s-a instalat hipoxia cerebrală, nu s-a mai putut mișca a rămas paralizată și a decedat”.