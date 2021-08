Primarul Florinel Constantinescu vă invită la Festivalul Național de Folclor “Cântecele Oltului”, ediția a 53-a. PROGRAMUL

În zilele de 21 și 22 august 2021, orașul Călimănești va fi gazda tradiționalului Festival Național de Folclor “Cântecele Oltului”, ajuns anul acesta la cea de-a 53-a ediție. De jumătate de veac, sărbătoarea se organizează la Călimăneşti, doar prima ediţie a festivalului desfășurându-se la Făgăraș, în anul 1969.

De la an la an, festivalul îmbracă frumuseţile intangibile ale Văii Oltului, plină de istorie şi tradiţie, precum şi portul popular autentic, specific celor şapte județe riverane Oltului: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Olt, Teleorman și Vâlcea. Însă, fiecare ediţie aduce şi ansambluri invitate. În acest an, publicul participant la eveniment va admira dansul şi portul popular specific judeţelor Argeș, Iași și Timiş ale căror ansambluri sunt invitate în festival.

Manifestările sunt organizate în parteneriat de către Primăria orașului Călimănești și Consiliul Județean Vâlcea, cu implicarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, a Casei de Cultură “Florin Zamfirescu” Călimănești și a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Călimănești.

În acest an, Festivalul Național de Folclor “Cântecele Oltului” va fi precedat vineri, 20 august 2021, la ora 17.00, de o lansare de carte și audiobook “Poezii. Lecții cu fluturi. Sentimente cu păsări – Mirări”, autor Ionel Simota, membru al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Brașov. Evenimentul va avea loc la Centrul Național de Informare Turistică din Călimănești.

PROGRAM

VINERI, 20 august

Centrul Național de lnformare Turistică din Călimănești

Ora 17.00 Lansare de carte și audiobook “Poezii. Lecții cu fluturi. Sentimente cu păsări – Mirări”, autor Ionel Simota, membru al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Brașov

SÂMBĂTĂ, 21 august

Traseul Primărie – Parcul Central Călimănești:

Ora 16.00-16.15 Parada portului popular românesc, maghiar, italienesc și sârbesc; Participă: ansamblurile folclorice din județele riverane Oltului: Harghita, Brașov, Sibiu, Olt, Vâlcea, Teleorman; invitați din Argeș, Iași și Timiș;

Parcul Central Călimănești:

Ora 16.15-17.30 – Festivitatea de deschidere a celei de-a 53-a ediții a Festivalului Național de Folclor “CÂNTECELE OLTULUI”

Rostesc alocuțiuni:

Florinel Constantinescu, primarul orașului Călimănești;

Reprezentanți ai organismelor alese democratic la nivelul județului și al Parlamentului României;

Prof. univ. dr. emerit Nicolae Constantinescu, președintele juriului festivalului;

Prof. Alin Pavelescu, manager al CJCPCT Valcea;

Mini-spectacol al fiecărui ansamblu participant la festival

Teatrul de vară al Casei de Cultură “Florin Zamfirescu” din Parcul Central Călimănești:

Ora 18.00-21.30 Spectacol – concurs al ansamblurilor folclorice participante, evoluând cu probele individuale: concursul de interpretare ,,Doina Oltului”, solist vocal și instrumental; concursul purtătorilor de costume populare; concursul ,,Frumoasa Oltului”.

DUMINICĂ, 21 august

Centrul Național de Informare Turistică din Călimănești

Ora 9.30 – 10.30 Reuniunea juriului pentru desemnarea câștigătorilor;

Ora 10.30 -11.30 Colocviu pe tema: Festivalul de folclor “Cântecele Oltului” – vector de promovare a dialogului interetnic, multicultural

Participă: membri ai juriului, reprezentanți ai județelor participante, invitați.

Ora 12.00-12.30 Program de animație stradală în punctele stabilite de organizatori

Teatrul de vară al Casei de Cultură “Florin Zamfirescu” din Parcul Central Călimănești:

Ora 16.00-19.00 Festivitatea de premiere a laureaților Festivalului, ediția a 53-a, Spectacol de gală al ansamblurilor folclorice prezente în concurs din județele: Harghita, Brașov, Sibiu, Olt, Vâlcea, Teleorman și invitați din Argeș, Iași și Timiș.

Ora 19.00 – 20.00 Concert extraordinar OLGUȚA BERBEC