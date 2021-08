Primarul din Bărbătești, Constantin Banacu, reabilitează fostul dispensar, pentru a realiza un nou centru medical performant

Cu bani din bugetul local, primarul din Bărbătești, Constantin Banacu, reabilitează fostul dispensar, pentru a realiza un nou centru medical performant: „Dacă ar apărea programele de finanţare s-ar atrage fonduri pentru asfaltarea drumului către Mănăstirea Pătrunsa. Astfel s-ar pune în valoare una dintre cele mai spectaculoase zone turistice din judeţ. Tot pentru această zonă, de la poalele Masivul Căpăţânii, munte care domină toată Depresiunea Horezu, am în plan atragerea fondurilor pentru construirea de cabane şi amenajarea unei zone cu parcare pentru turiştii care vor să descopere una dintre cele frumoase aşezări din zona subalpină a Vâlcii”. Cu fonduri guvernamentale, primarul Constantin Banacu va moderniza întreaga rețea de iluminat public din comuna Bărbăteşti. La capitolul infrastructură rutieră în localitate mai sunt de asfaltat 2,5 kilometri, care se vor moderniza şi aceştia, cu bani din bugetul local. „Vom face această investiţie cu bani din bugetul local fiindcă nu se mai poate, i-am minţit pe oameni trei ani. Am avut acest proiect depus la Ministerul Dezvoltării, la CNI, şi de fiecare dată a fost respins. Îl fac cu bani din bugetul local, nu se mai poate. Guvernul nu are de gând să dea drumul la nici un program de finanţare, şi este grav”, a precizat primarul din Bărbăteşti. De la începutul anului, Primăria Bărbătești a concesionat terenuri, pentru dezvoltarea turistică a zonei din Valea Otăsăului. Potrivit primarului Banacu, în zonă există curent electric, alimentare cu apă, iar în cursul anului va fi și canalizare: „În Bărbătești, la ora actuală, avem mai multe pensiuni, iar în zona turistică avem 54 de loturi de teren, între 250 mp și 500 mp. Așadar, vom concesiona toate loturile, pentru dezvoltarea turistică, dar vom păstra și noi o zonă pentru rulote turistice”. În luna martie, primarul Constantin Banacu a dat startul unei campanii pentru colectarea selectivă a deșeurilor din gospodării. Campania de colectare selectivă continuă, primul pas constând în informarea cetățenilor privind programul de ridicare al deșeurilor selectate, precum și în predarea sacilor necesari colectării selective.