În primele 6 luni, la nivelul judeţului Vâlcea, 41 de firme au intrat în insolvenţă, cu 15% mai puțin față de anul trecut

Potrivit datelor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în primele 6 luni din acest an, la nivelul judeţului Vâlcea, s-au înregistrat 41 de firme care au intrat în procedura insolvenţei, cu 15% mai puțin comparativ cu perioada similară din 2020, din care 7 societăţi comerciale au fost în luna iunie 2021.

La nivel național, numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu peste 30% în primele şase luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, fiind înregistrate 3.076 de insolvenţe, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 604, în creştere cu 42,79% faţă de intervalul ianuarie – iunie 2020. Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Cluj – cu 266 insolvenţe (plus 9,37%) şi Bihor – 244 (plus 6,16%). Cele mai puţine insolvenţe s-au înregistrat în judeţele Harghita (8), Vaslui (12) şi Tulcea (13).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe a fost consemnat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 932 (plus 37,87%), în construcţii – 509 (plus 36,83%) şi în industria prelucrătoare – 384 (29,29%). În iunie 2021 au fost înregistrate 556 insolvenţe, cele mai multe în Capitală (101) şi în judeţele Cluj (51) şi Iaşi (35).