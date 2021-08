DANIELA OTESANU, DEPUTAT PSD: VÂLCEA TURISTICĂ, VÂLCEA-CAPITALA TURISMULUI BALNEAR

Întotdeauna am fost convinsă de faptul că turismul este șansa reală de dezvoltare a acestui județ. Am fost binecuvântați cu ape termale cu efecte miraculoase, cu ape sărate binefăcătoare, cu stațiuni cu aer curat, cu peisaje fascinante și cu oameni care au știut să înnobileze aceste locuri.

Anul trecut am aflat cu bucurie că Ocnele Mari devine stațiune turistică de interes local iar în aceste zile au apărut două noi stele pe harta turismului de calitate: Horezu, cu tradiție de mulți ani în ceramică, devine stațiune de interes național iar Brezoi, “orașul festivalelor”, stațiune de interes local. Diferența pentru o astfel de clasificare o face numărul locurilor de cazare. Aceste stațiuni se adaugă celor deja tradiționale, Călimănești-Căciulata, Băile Olănești, Băile Govora și Voineasa renumite pentru tratamente de excepție.

Ne putem lăuda, astfel, cu 7 stațiuni turistice cu potențial real de dezvoltare. Nu trebuie să facem un subiect de dispută politică din asta, trebuie să punem umărul fiecare pentru a merge mai departe în dezvoltarea acestor stațiuni turistice.Aceasta este o șansă reală pentru județul nostru, nu avem voie să o ratăm. Succes tuturor celor care pot contribui la acest deziderat!

Daniela Otesanu, deputat PSD