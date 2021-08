Ce AVERE are președintele Tribunalului Vâlcea, Adrian Gheorghiță…

Președintele Tribunalului Vâlcea, Adrian Gheorghiță, a încasat anul trecut, sub formă de salarii, suma totală de 2,4 miliarde de lei vechi, plus 500 milioane de lei vechi de la Consiliul Superior al Magistraturii, pe când soția lui a ridicat suma 1,3 miliarde de lei vechi din calitatea de consilier juridic la SC Chimcomplex SA. Conform declarației de avere, familia Gheorghiță are la mai multe bănci suma de circa 3,8 miliarde de lei vechi. Deși deține acest „purcoi de bani”, Adrian Gheorghiță nu posedă decât un apartament… de 80 mp în Râmnicu Vâlcea cumpărat în anul 2003 și trei mașini „second hand”. În declarația de interese, Adrian Gheorghiță mai menționează că este fericitul posesor al celor 975 de acțiuni la SIF Oltenia și mai deține calitatea de membru al Asociației Județene de Vânătoare și Pescuit.