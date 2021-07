Efectele cosmeticelor naturale asupra tenului

Cosmeticele naturale reprezinta mai mult decat uleiuri esentiale si sapunuri realizate manual. Ele inglobeaza produsele realizate din ingrediente de origine naturala. Acestea din urma pot fi derivate de la animale (ceara de albine), vegetale (plante si fitochimicale) sau de origine minerala (argile).

Cosmeticele naturale reprezinta mai mult decat uleiuri esentiale si sapunuri realizate manual. Ele inglobeaza produsele realizate din ingrediente de origine naturala. Acestea din urma pot fi derivate de la animale (ceara de albine), vegetale (plante si fitochimicale) sau de origine minerala (argile). Practic, tot ceea ce ne ofera natura poate fi folosit pentru produse cosmetice, precum frunze, flori, rasini, tulpini, radacini, seminte, extracte din planta, uleiuri vegetale, uleiuri esentiale, pulberi minerale, coloranti ai fructelor si legumelor.

Exista si un alt grup de ingrediente, numite semi-naturale, cum ar fi glicerina, cerurile, proteinele hidrolizate. Procesele lor de productie sunt standardizate, iar ingredientele nu provin din organisme modificate genetic.

Pentru ca provin, in marea lor majoritate, din natura inconjuratoare, cosmeticele naturale au o serie de beneficii, astfel:

Sunt bogate in principii active si sunt extrem de sanatoase pentru pielea noastra. Compozitia ingredientelor naturale este foarte bine tolerata si absorbita de pielea noastra.

Riscul de alergii si intolerante este mult mai scazut cand vine vorba de utilizarea cosmeticelor naturale.

Efectul lor este de lunga durata. Exista chiar un mit care spune ca produsele naturale nu au un efect la fel de durabil precum al cosmeticelor traditionale. Dar nu este asa. Uleiurile, cerurile, extractele prezente in cosmeticele naturale pentru piele au un efect natural de lunga durata, fara a usca sau irita pielea.

Sunt respectuoase cu mediul. Atunci cand vorbim de cosmetice naturale, vorbim implicit de o etica ecologica. In general, aceste produse vin ambalate in recipiente reciclabile/reciclate, iar producerea lor urmeaza un fir tehnologic prietenos cu natura inconjuratoare.

Cosmeticele naturale pentru piele sunt 100% sigure. Deoarece nu includ substante chimice cu efect daunator asupra sanatatii, aceste produse sunt recomandate pentru toate tipurile de piele, inclusiv cele sensibile sau foarte uscate.

Sunt testate dermatologic. Cosmeticele naturale pentru piele trec printr-un control strict de securitate in laboratoare de specialitate.

Cel mai probabil, acorzi o atentie sporita tenului tau. Pielea fetei este expusa constant la factorii de mediu, iar ingrijirea acesteia necesita alegerea unor produse cosmetice delicate. Cosmeticele naturale au toate proprietatile pe care le cauti la un produs de ingrijire. Ca sa te convingi, iti dezvaluim in continuare efectele benefice ale unor ingrediente naturale pe care le gasesti in cosmeticele disponibile pe eherbal.ro:

Ulei de salvie – este folosit in cosmetologie gratie efectelor sale anti-imbatranire, dar si proprietatilor antibacteriene. Antioxidantii din salvie lupta impotriva radicalilor liberi si regenereaza celulele, reducand ridurile fine si prevenind aparitia acestora. Pentru tenul gras, cu acnee, uleiul de salvie are rol de curatare in profunzime si, in acelasi timp, de hidratare. Daca te confrunti cu un astfel de ten, incearca o lotiune antiacnee cu ulei de salvie, precum cea de la Cosmetic Plant.

– este folosit in cosmetologie gratie efectelor sale anti-imbatranire, dar si proprietatilor antibacteriene. Antioxidantii din salvie lupta impotriva radicalilor liberi si regenereaza celulele, reducand ridurile fine si prevenind aparitia acestora. Pentru tenul gras, cu acnee, uleiul de salvie are rol de curatare in profunzime si, in acelasi timp, de hidratare. Daca te confrunti cu un astfel de ten, incearca o lotiune antiacnee cu ulei de salvie, precum cea de la Cosmetic Plant. Ceai verde – este un excelent antioxidant, are rol anti-inflamator, antimicrobian si protejeaza impotriva razelor UV. Adesea este intalnit in lotiunile demachiante, deoarece curata in profunzime tenul si fereste pielea de acnee si dermatita.

– este un excelent antioxidant, are rol anti-inflamator, antimicrobian si protejeaza impotriva razelor UV. Adesea este intalnit in lotiunile demachiante, deoarece curata in profunzime tenul si fereste pielea de acnee si dermatita. Ulei de catina – este folosit in cosmetice naturale pentru ten

– este folosit in Laptisor de matca – acest dar pe care albinele ni-l ofera stimuleaza productia de colagen, prevenind aparitia ridurilor, revitalizeaza tenul si il hidrateaza. Cosmeticele pentru ten cu laptisor de matca sunt recomandate in special persoanelor cu ten uscat, tern, lipsit de vitalitate. Un produs indragit este masca hidratanta pentru fata cu miere si laptisor de matca, de la Cosmetic Plant. Dupa doar 5 minute de la aplicare, efectele sunt vizibile asupra tenului. Pielea este mai elastica, hidratata si cu un aspect mai neted.

– acest dar pe care albinele ni-l ofera stimuleaza productia de colagen, prevenind aparitia ridurilor, revitalizeaza tenul si il hidrateaza. Cosmeticele pentru ten cu laptisor de matca sunt recomandate in special persoanelor cu ten uscat, tern, lipsit de vitalitate. Un produs indragit este masca hidratanta pentru fata cu miere si laptisor de matca, de la Cosmetic Plant. Dupa doar 5 minute de la aplicare, efectele sunt vizibile asupra tenului. Pielea este mai elastica, hidratata si cu un aspect mai neted. Extract de busuioc – aceasta planta aromatica are proprietati antiseptice si lupta impotriva acneei atunci cand este utilizata ca ingredient in cosmetice naturale pentru ten. De asemenea, calmeaza pielea iritata si imbunatateste circulatia.

Pe langa cele mentionate anterior, exista o sumedenie de alte ingrediente naturale folosite cu succes in cosmetologie, inclusiv in realizarea unor cosmetice naturale pentru ten, eficiente si sigure. Asa cum ai observat, efectele benefice ale acestora din urma sunt extrem de diverse, de la regenerare, hidratare, calmare, revitalizare, hidratare, etc. Pe eherbal.ro regasesti o gama larga de cosmetice pentru ten, rasfoieste site-ul si alege-le pe cele care ti se potrivesc!