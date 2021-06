Sinecura pentru fiica sefei de la invatamant! Theodora Andreianu, secretara prefectului Fârtat Sebastian! Buican, sa-ti fie RUSINE!!! 

Copiii de politicieni sunt plasați în funcții călduțe remunerate cu bani frumoși de la buget, doar trăim în țara unde numai odraslele lor au acces în instituții. Deși am demonstrat că avem parte de examene cu dedicație în CJ Vâlcea și Primăria Vâlcea, cu siguranță și în alte instituții se poate regăsi modelul. Iată, Prefectura Vâlcea !

Pentru că trăim zile europene, omul de rând nu are acces la concursurile organizate de aceste instituții publice, dar cel care s-a înregimentat politic și a lipit afișe ori a luat la pas fiecare colț de județ în campaniile electorale, ca liderul său să ajungă șef suprem, e premiat cu un job la stat, chiar dacă experiența nu există, să nu spunem altceva.

Așadar, atunci când mama sau tata e cineva în politica locală/județeană, copiii „știu” să-și găsească singuri slujbe bine plătite la stat, dar nu prin concursuri câștigate corect, ci în funcții de consilieri, unde nu se dă nici un fel de examen, ci intri pe bază de CV. Cel mai recent „copil” ajuns într-o funcție plătită din bani publici este Andreianu Theodora, fiica șefei de la Inspectoratul Școlar Județean – Andreianu Mihaela. Deși a terminat facultatea de Științe Administrative în 2016, Andreianu cea„mică” nu a avut nici un job în domeniul în care a terminat, probabil și pentru că imediat după terminarea facultății s-a înscris la o altă facultate – Științe juridice, secția drept, Universitatea Lucian Blaga, licența fiind în curs de dobândire.

Din 2013 și până în 2020, tânăra, în CV-ul personal, se lăudă cu

– un voluntariat la Asociația Necuvinte, din București,

– o ieșire în America prin programul „work and travel”, mulți tineri au accesat acest program,

– două facultăți, una terminată dar care nu a ajutat-o să-și găsească un job în domeniu și una la care are licența în curs de dobândire,

– un job la compania Valoris, din mai 2020 până în aprilie 2021, fiind operator introducere, validare și prelucrare date, cu un venit salarial de doar 10.403 lei, pe toată perioada angajării, până la angajarea în Prefectură, adică undeva la 1700 lei/lună (probabil venitul lunar doar pe 2020)

…și cam atât. Ce putea să conțină CVul ei mai mult de atât la vârsta asta ? Totuși, tânăra „uită” să menționeze că a fost angajată și la Goldstar Imex SRL, din Sibiu, o societate care potrivit cod CAEN se ocupă cu recuperarea de materiale reciclabile sortate, unde deși nu se cunoaște pe ce post a fost încadrată, se cunoaște venitul salarial – 4.778 lei. Vedem venituri extrem de mici și joburi simple, că nu a putut mai mult. Până acum !

Insistând să aflăm mai multe despre angajarea tinerei care începe să învețe de la mama ei că doar sinecurile politice o vor ajuta să aibă un venit salarial destul de bun și posibilitatea să urce pe treapta „valorilor”, exact cu a urcat și ea, fără a munci prea mult, șefa Inspectoratului Școlar Județean ne-a replicat următoarele :

„Da, fiica mea este la cabinetul prefectului, e angajată pe perioadă determinată, așa cum sunt toți cei din cabinet (știți că demnitarii, parlamentarii, președinții CJ și prefecții au cabinet în care angajează pe perioada mandatului). E din aprilie. Fiica mea a terminat Facultatea de Administrație Publică la Universitatea București și acesta e motivul pentru care a dorit să lucreze în administrația publică. Nu se iau în discuția BPJ angajările de la cabinetele personale ale demnitarilor, nu s-au luat niciodată. Nu e o funcție politică, e o funcție la un cabinet. Și eu când am fost secretar de stat am angajat la cabinetul meu o colegă despre care știam că are calificarea corespunzătoare postului”.

Oameni buni, vă dați seama ? Fata doamnei Andreianu ȘI-A DORIT să lucreze în administrația publică !!! La 28 de ani și-a dat seama că-i place instituția publică și nu este nici o coincidență că mama sa politic este șefa Inspectoratului Școlar Vâlcean, deci are pile în partid și ăsta e singurul criteriu de departajare față de alți tineri care și-ar fi dorit și ei un asemenea job !!! Stimată doamnă, aveți idee câți tineri au terminat administrație publică și vor și ei să se angajeze ? Doar fiica dvs vrea administrație publică ? Cum e posibil să spuneți cu o asemenea larghețe că „ a dorit” ??? Cine își mai permite, doamnă, să se angajeze undeva doar dacă își dorește, dar nu este înregimentat politic ?

Doamna Andreianu, administrație publică se face cu adevărat în Consiliu Județean sau orice primărie și în nici un caz în Prefectura Vâlcea, la cancelaria prefectului, de fapt în secretariatul instituției unde răspunzi la telefon sau îl anunți pe prefect cine dorește să intre la dumnealui și îi mai faci și cafeaua !!! Și lui și la cei care-l vizitează. Mai mult, PNL nu va dăinui la guvernare, iar fata dvs va rămâne pe drumuri pentru că i-ați stricat viitorul, fără să o lăsați să-și atingă singură performanțele profesionale. Activând în instituții publice, doar politic, îi luați șansa de a se remarca profesional și va deveni în scurt timp o sinecuristă politică ce va trebui, când nici dvs nu veți mai fi șefă la Inspectorat, să dea din colț în colț să se angajeze. Nu va excela făcând cafele și răspunzând la telefon.

Vai de noi cum înțeleg unii să-și angajeze proprii copii, băgându-i forțat în instituțiile publice, crezând că le fac un bine. Salariul mare pe perioadă scurtă nu duce la nimic, stimabililor…

Evident, atunci când îi întrebi, politicienii se jură că nu au nici o implicare, iar copiii au obținut posturile pe bune. Am încercat un răspuns oficial și de la prefectul Fârtat Sebastian, cam fără succes, dumnealui dorind o discuție neoficială și mai apoi oficală. Și e și normal. Omul nu știa ce vreau să-l întreb. E corect cum a dorit să purtăm discuția și oficial a declarat doar atât : „ în conformitate cu legea, prefectul are dreptul la un cabinet pe care și-l alege singur”.

Text si foto: timpuldevalcea.net

Asadar, liberalii lui Buican se dovedesc inca o data tupeisti din cale afara, niste derbedei, grobieni desavarsiti care urmaresc satisfacerea intereselor personale! Valcenii, si in general romanii care au votat asemenea specimene, ii merita cu varf si indesat! Hai, luati PNL pe paine – dimineata, pranz si seara! Nu ca ar fi altii mai breji!