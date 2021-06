LOCURI DE MUNCA VACANTE IN JUDETUL VALCEA, saptamana 09.06.2021 – 15.06.2021 

LOCURI DE MUNCA VACANTE

saptamana 09.06.2021 – 15.06.2021

1. ALERTI PLUS SRL COD FISCAL:43076509 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250731010 E-mail: alertiplus@gmail.com 5 2 2 Curier Gestionar depozit,vechime in domeniu 2 ani Operator introducere,validare si prelucrare date,vechime in domeniu 2 ani Se acorda bonusuri in functie de implicare si performanta Se trimit CV-uri pe adresa de e-mail: alertiplus@gmail.com Valabilitate: 19.06.2021

2. ALEXA INVEST SRL COD FISCAL: 23694764 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0729002443 E-mail: alexa.invest@yahoo.com 1 Lucrator comercial Valabilitate: 25.06.2021

3. ALSOMAR URGENT SRL COD FISCAL: 25028090 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0726109081 E-mail: sorin.urgentcurier@yahoo.com 1 Curier-sofer,studii 10 clase,permis auto cat.B Valabilitate: 18.06.2021.

4. ANTARES TRANSPORT SA COD FISCAL:1472990 ADRESA: SIBIU TELEFON: 0741741201 E-mail: resurse.umane@antares-group.ro 1 1 1 Functionar agentie voiaj Sudor Electrician auto Valabilitate: 26.06.2021.

5. ANTEODIRI FOOD SRL COD FISCAL: 43527714 ADRESA: VLADESTI TELEFON: 0723396232 1 Ajutor bucatar,durata muncii 6 ore/zi Valabilitate: 03.07.2021

6. APAVIL SA COD FISCAL: 16468149 ADRESA: STR.CAROL I,NR.3-5 TELEFON: 0250735980/0250738903 E-mail: apavil@apavil.ro 1 1 1 1 1 1 2 Instalator Mecanic utilaj Zidar Muncitor necalificat Inginer Referent( locul de munca se afla la Calimanesti) Selectie dosare concurs conform anunt publicat Valabilitate: 14.06.2021 Instalator,certificat de calificare profesionala Selectie dosare concurs conform anunt publicat Valabilitate: 23.06.2021

7. ARIANA SI CARMEN LOGISTIC SRL COD FISCAL: 43204055 ADRESA: RM.VALCEA,STR.ALEEA DOINEI,NR.2,BL.N1,SC.C,AP.12 3 Sofer profesionist( B,C,E),vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 24.06.2021

8. AS TRANS SRL COD FISCAL: 1481930 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250738492/0250730234/0744540433 E-mail: scastrans@yahoo.ro 5 5 10 5 5 5 10 5 2 5 Finisor terasamente Fierar betonist Asfaltator Constructor structuri monolite Betonist Dulgher Zidar pietrar Sudor electric Electrician Conducator auto transport marfuri Se ofera salariu atractiv Valabilitate: 21.06.2021

9. AVICARVIL SRL COD FISCAL: 18658662 ADRESA: FRANCESTI TELEFON: 0735789626 20 20 2 2 Muncitor necalificat Manipulant marfuri Lacatus mecanic,vechime in domeniu 2 ani Electrician,vechime in domneniu 2 ani Se ofera tichete de masa,o masa calda,transport asigurat Valabilitate: 30.06.2021

10. BALNEOMEDCENTER SA COD FISCAL: 15849951 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0767432603 1 1 1 Asistent medical radiologie Operator receptie Asistent medical generalist Valabilitate: 04.07.2021

11. BARRECO LARY SRL COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BAILE OLANESTI TELEFON: 0740154393 E-mail:barecolary@yahoo.com 1 1 2 2 Medic balneolog Camerista Bucatar Ospatar Valabilitate: 25.06.2020.

12. BOGAND CONSTRUCT SRL COD FISCAL: 31301178 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0752861159/0740395415 1 Secretara Locul de munca se afla la Daesti/Valcea Valabilitate: 26.06.2021

13. BURMIV COMPANY SRL COD FISCAL: 22537049 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0754665901 3 3 Sudor Muncitor constructor Valabilitate: 25.06.2021

14. CAELIA FOOD SRL COD FISCAL: 30866255 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0350416644 E-mail: caeliafood@yahoo.com 1 Bucatar,studii de specialitate Valabilitate: 20.06.2021

15. CARPATRIC TOUR SRL COD FISCAL: 8958131 ADRESA: OCNELE MARI TELEFON: 0753705814 E-mail: carpatrictour@yahoo.com 1 1 1 2 1 Bucatar,vechime in domeniu 5 ani Ajutor bucatar Barman Ospatar Menajera Valabilitate: 30.06.2021

16. CAROLIN SRL COD FISCAL: 5617199 ADRESA: BUJORENI TELEFON: 0744589735 E-mail: office.carolin@yahoo.com 5 1 1 5 1 Zidar Sofer cat.B Inginer devizier Tamplar Manager hotel Pentru toate locurile de munca se solicita vechime in domeniu 5 ani Valabilitate: 11.06.2021

17. CIUK SPEED SRL COD FISCAL: 36216367 ADRESA: GUSOENI TELEFON: 0757185186 E-mail: alinciuc@gmail.com 1 Mecanic auto,permis cat.B Valabilitate: 18.06.2021

18. CHIMCOMPLEX S A BORZESTI COD FISCAL: 960322 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250701200 INT.3650 E-mail: dan.pirnea@chimcomplex.com 1 Referent in comert si marketing,Serviciul Achizitii,cunostinte limba engleza,cunostinte operarePC Valabilitate: 23.06.2021

19. CONELMI CONSTANT SRL COD FISCAL: 32182180 ADRESA: SUTESTI TELEFON: 0754677318 E-mail: pircalaboiu_maria@yahoo.com 1 Vanzator Valabilitate: 21.06.2021

20. CONSINSTAL ENERGY SRL COD FISCAL: 19657649 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0350421841 3 Muncitor necalificat in constructii Valabilitate: 27.06.2021

21. COROM EXPORT SRL COD FISCAL: 15113369 ADRESA: DAESTI TELEFON: 0250753578/0250753579 E-mail: cristinac.corom@gmail.com 15 1 Tamplar universal/finisor Responsabil calitate,vechime in domeniu 2 ani Transport decontat,bonuri de masa,prime Valabilitate: 25.06.2021

22. CREATOR GROUP INTERNATIONAL SRL COD FISCAL: 9715645 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0768403566 E-mail:creatorgroupvl@yahoo.com 1 1 1 Barman-ospatar Spalator vase Operator calculator Valabilitate: 02.07.2021

23. CRIS LEMN DECOR SRL COD FISCAL: 40024360 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0766989947 2 2 2 Tamplar Valabilitate: 15.06.2021 Zidar Finisor Valabilitate: 01.07.2021

24. DINU ECATERINA II COD FISCAL: 19533870 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0770760395 E-mail: copycenter-dragasani@yahoo.com 1 Vanzator,studii medii,operare PC,xerox Valabilitate: 18.06.2021

25. DONEXIM SRL COD FISCAL: 14929629 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0741242301 E-mail: rosan_conta@yahoo.com 2 2 1 2 1 1 Ospatar Ajutor ospatar Barman Bucatar Ajutor bucatar Dispecer Valabilitate: 12.06.2021

26. DORIUS MODA SRL COD FISCAL: 15189294 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0761139099 1 Vanzator,vechime in domeniu 5 ani Valabilitate: 26.06.2021

27. DRAMICAM SRL COD FISCAL: 15281818 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0767954280 1 2 2 2 2 2 2 2 Maistru constructor Dulgher Fierar betonist Zidar Zugrav Instalator Faiantar Muncitor necalificat Valabilitate: 25.06.2021.

28. EDITRANS SRL COD FISCAL:18746365 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0748303042 E-mail: editrans2006@yahoo.ro 2 Conducator auto,camion 24T,vechime in domeniu 3 ani,atestat conducator auto transport international Valabilitate: 02.07.2021

29. ELCOPREST MOTORS SRL COD FISCAL: 24715266 ADRESA: RM.VALCEA TEL:0744592082 Email:tudora.sorin@yahoo.com 2 Pregatitor auto, vechime in domeniu 3 ani Valabilitate:19.06.2021

30. EMIMAR SERVICE SRL COD FISCAL: 17616820 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0753319811 1 1 2 2 Ospatar Barman Pizzar Livrator Pentru toate posturile se solicita vechime in domeniu 1 an si calificare Se ofera tichete de masa Valabilitate: 20.06.2021

31. EXPLOATAREA MINIERA RM.VALCEA COD FISCAL: 2536030 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250733402/0250734844 1 Inginer topograf,vechime in domeniu 1 an Se ofera tichete de masa.prime de sarbatori,recompensa anuala Cerere,CV,acte de studii se transmit pe 0250734844 sau office@salvil.ro Valabilitate: 15.06.2021

32. FOREXIM SA COD FISCAL: 8178691 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0747286625,0742815853 E-mail: forexym_construct@yahoo.com 4 5 3 Muncitor necalificat Zidar,pietrar Dulgher( exclusiv restaurator) Valabilitate: 07.07.2021.

33. FORMAR PROD SRL COD FISCAL: 17766232 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0742024560 E-mail: formarprod@yahoo.com 2 Electrician,vechime in domeniu 2 ani Valabilitate: 12.06.2021

34. FUNDATIA INIMA PENTRU INIM A COD FISCAL: 9658795 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250736307/0722291605 1 Educator specializat Valabilitate: 11.06.2021

35. GABRIS IMPEX SRL COD FISCAL: 14629400 ADRESA: RM.VALCEA, STR. RAURENI TELEFON: 0745264679 2 2 Sofer cat. B Consilier Vanzari Valabilitate: 12.06.2021

36. HARDWOOD SRL COD FISCAL: 6670492 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250737370/0742071883 E-mail: office@hardwood.ro resurseumane@hardwood.ro 1 2 Taietor precizie in lemn( circularist),vechime in domeniu 2 ani,calificare in domeniu Manipulant Se ofera bonuri de masa,transport platit integral Valabilitate: 20.06.2021

37. HATY SRL COD FISCAL: 5236097 ADRESA: BABENI TELEFON: 0250738931 E-mail: office@haty.ro 5 Manipulant marfuri Se ofera tichete de masa,decontare transport Valabilitate: 08.07.2021

38. HRC EVENT PLAN SRL COD FISCAL: 39985470 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0787664405 E-mail:kyoscuissinebar@yahoo.com 1 1 1 1 Ajutor bucatar Barman Ajutor ospatar Ospatar( chelner) Valabilitate: 25.06.2021

39. INTERCONSTRUCT SRL COD FISCAL:12112385 ADRESA:RM VALCEA, STR G-RAL PRAPORGESCU, NR 5 TEL:0744787688 3 2 2 2 Tamplar Tamplar pal melaminat Montator tamplarie Muncitor necalificat( se poate califica) Valabilitate: 12.06.2021

40. ISIRIDE ENERGY SRL COD FISCAL: 29598574 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0723336583 1 Conducator auto masina mare tonaj,vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 14.06.2021

41. JONATHAN SECURITY SRL COD FISCAL: 32616530 ADRESA: SIBIU TELEFON: 0740538244 E-mail: jonathansibiu@gmail.com 3 Agent de securitate,studii 8 clase,atestat de paza Locurile de munca sunt pentru Racovita –Valcea Valabilitate: 27.06.2021.

42. LENORY SRL COD FISCAL: 7833288 ADRESA: VOINEASA TELEFON: 0740792412/0743469317 2 2 1 Bucatar Ajutor bucatar Gaterist Se acorda sporuri,tichete Valabilitate: 02.07.2021

43. LIDIVAL SRL COD FISCAL: 29771232 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0744786295 E-mail: lidival_valcea@yahoo.com 4 Ajutor bucatar Valabilitate: 25.06.2021

44. LUGERA & MAKLER SRL COD FISCAL: 13861487 ADRESA DE CONTACT: SIBIU, STR BALEA, NR 31 TEL:0753022906 E-mail:ioana.paraschiva@lugera.ro 50 50 Muncitor necalificat in ind confectiilor Operator confectioner industrial Locurile de munca sunt pentru Rm.Valcea Valabilitate: 02.07.2021

45. METAL TECHNIKS SRL COD FISCAL:1478543 ADR:RM VALCEA, STR. DEPOZITELOR, NR.18 TEL/FAX:0250737723/0250745734 E-mail:office@metaltechniks.ro 1 1 1 1 1 2 Vopsitor industrial Operator pe strung cu CNC Inginer mecanic -Director productie Lacatus constructii metalice Operator pe masina de debitare Laser cu CNC Sudor Valabilitate: 25.06.2021

46. MIDAN SISTEME IN CONSTRUCTII SRL COD FISCAL: 33198320 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0735633560 E-mail: claudiu.gheorghe@midan.ro 3 3 Schelar,studii medii Muncitor necalificat,8 clase Se asigura transport,cazare Valabilitate: 09.07.2021

47. MIHALIPAM CARGO SRL COD FISCAL: 33733644 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0762675142 E-mail: predomihaila@yahoo.com 2 1 1 Sofer,vechime in domeniu 1 an Vanzator Contabil evidenta primara Valabilitate: 13.06.2021

48. MIMAPROD SRL COD FISCAL: 10507460 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0720528934 5 5 2 Confectioner industria textila Confectioner asamblor Muncitor necalificat Valabilitate: 01.07.2021

49. MINET SA COD FISCAL: 1476070 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0758096733 E-mail: hr@minet.ro 3 2 1 Lacatus mecanic,vechime in domeniu 5 ani Operator textile netesute,vechime in domeniu 2 ani Manipulant marfuri,vechime in domeniu 1 an Se ofera tichete de masa,decontare transport Valabilitate: 13.06.2021

50. MIROMIN INVEST SRL COD FISCAL: 37608318 ADRESA: BARBATESTI TELEFON: 0765255900 E-mail: elena29nelus@yahoo.com 3 3 2 2 3 2 2 Barman Bucatar Ospatar Femeie de serviciu Ajutor ospatar Camerista Salvamar Valabilitate: 27.06.2021

51. PCI TRADING SRL COD FISCAL: 32373067 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0758107927 E-mail: marian_haloiu@yahoo.com 1 1 Electrician Mecanic utilaje-lini teava PVC Valabilitate: 20.06.2021.

52. PEDROMED 2020 SRL COD FISCAL: 40849308 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0748292027 E-mail: 2020pedromed@gmail.com 2 Kinetoterapeut,studii superioare Valabilitate: 03.07.2021

53. PESCARUSUL GRILL SRL COD FISCAL: 37587428 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0745689984 1 1 Lucrator comercial Barman/ospatar Valabilitate: 25.06.2021

54. PLAY ELECTRO SRL COD FISCAL: 8435132 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0741242301 E-mail: rosan_conta@yahoo.com 2 2 1 2 1 Ospatar Ajutor ospatar Barman Bucatar Ajutor bucatar Valabilitate: 12.06.2021

55. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL COD FISCAL: 620572 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: RO-00033.store@ro.mcd.com 13 Lucrator comercial,studii minim 12 clase Se ofera tichete de masa Valabilitate: 02.07.2021

56. PRIMARIA RM.VALCEA COD FISCAL: 2540813 ADRESA: STR.G-RAL PRAPORGESCU,NR.14 TELEFON: 0250731016/0250731843 1 2 Consilier,clasa I,grad profesional superior,vechime in domeniu 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice Concursul se va desfasura la sediul Primariei Mun.Rm.Valcea,in ziua de 15 iunie 2021,ora 10.00-proba scrisa Detalii suplimentare se gasesc pe site-ul Primariei mun.Rm.Valcea, www.primariavl.ro,sectiunea Informatii publice-Concursuri si examene Asistent medical debutant,diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta in specializarea asistent medical generalist/pediatrie Concursul se va desfasura la sediul Primariei Mun.Rm.Valcea,in ziua de 29 iunie 2021,ora 10.00-proba scrisa Detalii suplimentare se gasesc pe site-ul Primariei mun.Rm.Valcea, www.primariavl.ro,sectiunea Informatii publice-Concursuri si examene

57. PROEM VECTOR SRL COD FISCAL: 18212456 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0741741201 E-mail: resurse.umane@antares-group.ro 1 2 Lucrator bucatarie Vanzator fast –food Valabilitate: 02.07.2021.

58. PROFI ROM FOOD COD FISCAL:11607939 TEL/FAX: 0372568838 E-mail:resurseumane@profi.ro 1 1 1 1 Casier Vanzator Receptioner marfa Lucrator comercial Se ofera tichete de masa Valabilitate: 26.06.2021

59. RALUNIC SRL COD FISCAL: 10690846 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250711001/0751186640 6 2 2 Sudor Asamblor-montator tamplarie PVC Tamplar Pentru toate locurile de munca se solicita vechime in domeniu 3 ani Valabilitate: 26.06.2021

60. RAVAL CONSTRUCT SRL COD FISCAL:18256886 ADRESA DE CONTACT: RM VALCEA, STR G-RAL PRAPORGESCU, NR 5 TEL:0744787688 E-mail:rosan_conta@yahoo.com 3 3 3 2 Zidar Fierar Finisor Muncitor necalificat Valabilitate:12.06.2021

61. ROECO GOLD SRL COD FISCAL: 16947303 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0721010520 E-mail: lazarescurenato@yahoo.com 1 Secretara Valabilitate: 24.06.2021

62. ROLEXGEL SRL COD FISCAL: 14119606 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0752263121 E-mail: rollexgel@yahoo.com 1 1 Lucrator comercial Manipulant (magazin de instalatii sanitate+mat.constructii) Se ofera tichete de masa Valabilitate: 26.06.2021

63. ROMIV SRL COD FISCAL: 4477232 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0722403634 Mail: romiv_vl@yahoo.com 2 2 Patiser Valabilitate: 17.06.2021. Electrician Valabilitate: 17.06.2021

64. ROSAN GRUP SRL COD FISCAL: 11510536 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0741242301 E-mail: rosan_conta@yahoo.com 2 2 1 2 1 Ospatar Ajutor ospatar Barman Bucatar Ajutor bucatar Valabilitate: 12.06.2021

65. SARCOM SRL COD FISCAL:4701754 ADRESA: MIHAESTI TELEFON: 0725443005/0250772547 E-mail: marius.stan@sarcom.ro 1 2 Mecanic auto,vechime in domeniu minim 5 ani,specializat in reparatii autocamioane Incarcator descaracator Valabilitate: 30.06.2021

66. SEYTOUR SRL COD FISCAL: 1473660 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0770891791 E-mail: turism@seytour.ro 1 Agent turism,studii medii superioare,cunostinte medii/avansate de limba engleza,cunostinte operare PC Valabilitate: 20.06.2021

67. SOFTWARE DELIVERY GROUP SRL COD FISCAL: 41681031 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0730386648 E-mail: ionutoanestg@gmail.com 1 Analist ajutor Valabilitate: 04.07.2021

68. SORIVAL SRL COD FISCAL: 5087904 ADRESA:RM.VALCEA TELEFON: 0740044122 E-mail: sorival_vali@yahoo.com Vanzator Se ofera bonuri de masa Valabilitate: 28.06.2021

69. STUDIO CRIS CAFE SRL COD FISCAL: 42621216 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0767810088 1 Ospatar,studii medii Valabilitate: 27.06.2021

70. ȘAPTE SPICE SA COD FISCAL:2537907 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250746001 1 Facturist,vechime in domeniu 2 ani Se ofera tichete de masa Valabilitate: 15.06.2021

71. TEATRUL MUNICIPAL ARIEL RM.VALCEA COD FISCAL: 11067090 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0350803575/0350803574 E-mail: contabilitate.tmariel@yahoo.com 1 1 1 Director cu atributii artistice,minim 2 ani vechime in functii de conducere in institutii publice,minim 5 ani vechime in munca Concurs recrutare Relatii suplimentare la sediul institutiei Valabilitate: 19.06.2021 Secretar PR,minim 1 an vechime in relatii publice,minim3 ani vechime in munca Concurs recrutare Relatii suplimentare la sediul institutiei Valabilitate: 21.06.2021 Consilier juridic,studii superioare gradul II,3 ani vechime in domeniul studiilor Concurs de recrutare Relatii suplimentare la sediul institutiei

72. TMUCB SA COD FISCAL: 2786487 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0213171060/0213129542/0372217919 E-mail: office@tmucb.com 5 4 Sudor,calificare,vechime in domeniu 3 ani Lacatus mecanic,calificare,vechime in domeniu 3 ani Locurile de munca sunt pentru jud.Valcea Valabilitate: 10.07.2021

73. UNCLE SAM INSTAL SRL COD FISCAL: 42124250 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0250734573 E-mail: info@unclesam.ro 1 1 1 Electrician Instalator Tehnician sisteme de securitate Modul de solutionare: scrisoare+CV sau telefon Valabilitate: 02.07.2021

74. UNILEMN SRL COD FISCAL: 23153848 ADRESA: DAESTI TELEFON: 0744693444 1 Operator comecial Valabilitate: 27.06.2021

75. UNITED WORLD RECYCLING SRL COD FISCAL: 31389677 ADRESA:RAURENI TELEFON: 0770886922 E-mail: superfurnicutele@yahoo.com 2 4 1 Sofer autoturisme si camionete Lucrator sortator deseuri reciclabile Contabil,contabilitate primara Valabilitate: 26.06.2021

76. VICAROM SRL COD FISCAL: 43693709 ADRESA: GALICEA TELEFON:0744108002 E-mail: vicaromsrl@gmail.com 1 Dulgher resataurator,durata muncii 4 ore/zi Valabilitate: 26.06.2021

77. VILTEHNICA SRL COD FISCAL:18308241 ADRESA: BABENI TELEFON: 0744475326 E-mail: info@proarhiv.ro 1 1 Operator prelucrare date Manipulant cutii documente in depozit Valabilitate: 25.06.2021

78. WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. COD FISCAL:1471049 ADRESA: STR TOPOLOG 24, RM VALCEA TEL/FAX:0250747596 E-mail:valerica.sandulescu@wipro.com 3 1 Operator CNC,vechime in domeniu minim 3 ani,cunostinte bune de desen tehnic,utilizare instrumente de masura si control Muncitor necalificat la asamblarea,montarea pieselor Se ofera tichete de masa Valabilitate: 30.06.2021