În acest an, Primăria comunei Orlești are un buget local estimat la suma de peste 10,78 milioane de lei. Pe de altă parte, în luna aprilie, Primăria Orlești a primit de la Consiliul Județean Vâlcea suma de 290.000 lei pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ teritoriale din judeţ, în mod justificat nu le pot finanţa din venituri proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. În luna februarie, primarul comunei Orlești, Constantin Cîrstina, a început lucrările de sistematizare a zonei turistice Lacul lui Orlea, nucleu pentru o ulterioară dezvoltare agro-turistică. În paralel, se lucrează la ferma piscicolă iar în acest an, zona de agrement ar urma să fie completată cu un ştrand şi zone de alimentaţie publică. La sfârșitul anului trecut, Primăria comunei Orlești a primit tot de la CJ Vâlcea suma de 3 miliarde de lei vechi. Tot la finele anului trecut, Consiliul Local al comunei Orlești a decis alocare sumei de peste 100.000 euro pentru proiectare și execuție la investiția „Amenajare trotuare și sisteme de colectare și dirijare ape pluviale”. În mandatul acesta, primarul Constantin Cîrstina are în vedere modernizarea a încă 5 km de drumuri, reabilitarea și modernizarea căminului cultural și un nou dispensar medical, în cadrul căruia să funcționeze mai multe cabinete medicale de diferite specialități. În această perioadă, primarul Constantin Cîrstina continuă lucrările în satele Scaioși și Aurești, la alimentarea cu apă și canalizare: „Cele două sate erau singurele sate care rămăseseră fără aceste utilități, din cauza asezării lor de dincolo de calea ferată. Dar, acum, vor beneficia și oamenii de acolo de apă și canal, dar și de drumuri”.