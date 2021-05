RISIPA: Arbitrul de handbal Nitisor Vladut Alexandru s-a reprofilat – fotograf online si va incasa 32.000 lei de la Primaria Ramnicului

Arbitrul de handbal Nitisor Vladut Alexandru s-a reprofilat – fotograf online (prin firma Premium Image SRL, unde este unic actionar, punct de lucru str. Radu de la Afumati nr. 28) si va incasa si el 32.000 lei de la bugetul municipiului Ramnicu Valcea pentru asa-zise “Servicii fotografice de promovare online- creare continut publicitar pentru sectiile si evenimentele sportive, optimizare si crestere prezenta si expunere a echipelor si sportivilor in Social Media (Facebook, Instagram, etc.)”. Contractul obtinut prin incredintare directa este, in fapt, o sinecura pentru musiu Nitisor care probabil se va ocupa cu totul altceva pe la clubul de handbal, nicidecum cu aspectele stipulate in contractul incheiat cu Primaria Ramnicului. Se va lua de mana cu Verigeanu si vor juca hora risipirii banului public! Rusine!

