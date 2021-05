Directorul spitalului din Dragoesti, Edward Stanca, cel care a amenintat o angajata, este cercetat de Politia Valcea pentru cinci infractiuni 

Consiliul Judetean Valcea, care are in administrare unitatea sanitara, a aprobat solicitarea. In inregistrarea postata pe internet se aude cum directorul ii spune femeii: “Mars acasa, vrei sa-ti dau doua dupa cap? Daca iti dau una in ochelari, iti zboara fata . Handicapato! Baga-ti mintile in cap, ca te joc in picioare! (…) Pe fie-ta o dau la albanezi, sa ti-o f…”.In inregistrarea publicata de Ziarul de Valcea se aude cum directorul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, Edward Stanca, o ameninta pe o femeie, careia ii spune: “Mars acasa, scroafa dracu’ ce esti! Vrei sa-ti dau doua dupa cap? Daca iti dau una in ochelari, iti zboara fata. Handicapato! Baga-ti mintile in cap, ca te joc in picioare! Baga-ti mintile in cap, ca te joc efectiv in picioare! Mars, jigodia dracu’! (…) Pe fie-ta o dau la albanezi, sa ti-o f…”.In urma publicarii inregistrarii, directorul unitatii sanitare a cerut sa fie suspendat, temporar, din functie.”Urmare a evenimentelor recente relatate in presa, precum si a solicitarii domnului Edward Stanca, cererea de suspendare a acestuia din functia de director, pe perioada anchetei, a fost acceptata. Pana la finalizarea anchetei pe care CJ Valcea o desfasoara la Spitalul de Psihiatrie din Dragoesti, pentru asigurarea conducerii operative a spitalului, urmeaza a fi luate masurile legale care se impun”, a transmis Consiliul Judetean Valcea.

“Intreaga activitate va fi verificata, inclusiv aspectele sesizate ieri. In aceasta situatie, organele competente sunt organele de politie unde persoanele lezate pot sa depuna plangere. Noi avem, la acest moment, o ancheta in curs, care va stabili eventuale nereguli administrative sau/si manageriale”, a declarat, la randul sau, administratorul public al judetului Valcea, Adrian Mihaila, care are in responsabilitate unitatile sanitare din subordinea Consiliului Judetean.

Conform IPJ Valcea, citat de ziare.com, exista date conform carora conflictul dintre managerul de spital si subalterna sa ar fi avut loc in luna august a anului trecut, iar inregistrarea publicata in Ziarul de Valcea a fost facuta in acea perioada.

“La nivelul Sectiei 4 Politie Rurala Prundeni, exista in lucru un dosar penal inregistrat la data de 11 septembrie 2020 in care se fac cercetari pentru purtare abuziva, delapidare, abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Dragasani, urmand ca, la finalizarea cercetarilor, sa fie data o solutie legala”, a informat Politia Judeteana.