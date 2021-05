AUDIO – SOCANT!!! Amenintari INGROZITOARE ale managerului Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, Edward Stanca, la adresa unei angajate!

Inregistrare audio incendiara cu managerul Spitalului de Psihiatrie din Dragoesti, judetul Valcea, medicul Edward Stanca! Limbajul managerului Stanca este incalificabil, suburban si, de ce sa nu o spunem, de-a dreptul mizerabil! Individul care conduce de 16 ani spitalul de psihiatrie are comportament grobian, de derbedeu, adresandu-i injurii si amenintari greu de reprodus unei angajate a unitatii medicale! Din informatiile noastre, Stanca nu este la prima iesire verbala de acest tip in relatiile sale cu angajatii institutiei pe care o conduce ca un adevarat satrap de mai multi ani! Asteptam URGENT reactia conducerii Consiliului Judetean Valcea, institutia care are in subordine Spitalul Dragoesti! Despre demisia lui Edward Stanca nu credem ca este cazul sa vorbim, avand in vedere ca un asemenea personaj nu va recurge niciodata la un gest de… demnitate, de onoare! De asemenea, speram ca institutiile abilitate se vor autosesiza in legatura cu aceasta inregistrare audio revoltatoare si tulburatoare!

Ascultati AICI inregistrarea audio si cititi transcrierea:

Manager Spital Dragoesti, Edward Stanca: Mars acasa, vrei sa-ti dau doua dupa cap? Iti dau una in ochelari, iti zboara fata. Handicapato! Baga-ti mintile in cap, ca te joc in picioare!

Angajata Spital: Sa-mi spuneti de ce ma jucati in picioare?

Manager Spital Dragoesti, Edward Stanca: De ce te joc?

Angajata Spital: Sa nu dati in mine! (se aude un zgomot, posibil de la o lovitura…)

Manager Spital Dragoesti, Edward Stanca: Mars jigodia dracu! Si pe Mustata il… si pe fie-ta o dau la albanezi, sa ti-o f…

Angajata Spital: Vai de capul meu…

https://www.youtube.com/watch?v=0bC54rxKCWY

Spitalul de psihiatrie Drăgoești este situat în sudul județului Vâlcea pe partea stângă a râului Olt având ca vecini localitatea Olanu la nord, localitatea Vitomirești la est, localitatea Dobroteasa la sud și râul Olt la vest.

Datează ca unitate spitalicească încă din anul 1889, an în care a fost dat în folosință cum rezultă de pe placa de pe frontispiciul pavilionului 2 al spitalului și se intitula SPITALUL RURAL AL STATULUI.

Încă de la începuturi această unitate spitalicească a funcționat cu mai multe secții (interne, chirurgie, pediatrie) până în anul 1978 când unitatea noastră a fost transformată în spital de psihiatrie.

În prezent Spitalul de psihiatrie Drăgoești este unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Vâlcea.

În perioada 1978-2015 managementul spitalului a fost condus de: