Consilierul local liberal Cezar Bulacu, DOSAR PENAL pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. DEMISIA!

Consilierul local liberal Cezar Bulacu va fi judecat la Judecatoria Sibiu pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 cod penal. Cezar Bulacu este fiul inspectorului general cu rang de secretar de stat de la Inspectoratul de Stat in Constructii, Romulus Bulacu, unul dintre actionarii SC Minet SA. JUDECĂTORIA SIBIU SECTIA PENALA DOSAR NR. 2862/306/2021/a1 ÎN NUMELE LEGII, DISPUNE: În baza art. 346 alin. (1) Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 778/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, a administrării probelor în faza de urmărire penală şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul BULACU CEZAR FLORIN – pentru săvârsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 cod penal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 07.05.2021.

RUSINE, MUSIU CONSILIER, HAI CU DEMISIA DE ONOARE DIN CONSILIUL LOCAL RAMNICU VALCEA! Stii ce este aceea ONOAREA?! Nu cred!

Tiberiu Pirnau

