Consilierul liberal Grig Graciunescu a ACCIDENTAT grav un motociclist! In urma cu un an a lovit si o batrana! 

Consilierul local liberal Grig Craciunescu a accidentat grav un motociclist! Incidentul rutier a avut loc la ora 14.40, pe strada Episcopiei din Ramnicu Valcea. Bolidul consilierului l-a lovit in plin, la iesirea dintr-o parcare, pe motociclist care circula regulamentar, acesta fiind preluat de o ambulanta. Vina ii apartine suta la suta afaceristului-politician Craciunescu, care nu a acordat prioritate!

Grig Craciunescu nu se afla la prima isprava rutiera, este de notorietate ca in urma cu aproximativ un an a mai lovit o batrana in fata Sucursalei BCR din Ramnicu Valcea. Atunci a scapat basma curata, nu se stie cum si de ce! Solicitam Inspectoratului Judetean de Politie Valcea sa trateze acest caz cu profesionalism si corectitudine, iar soferul vinovat sa suporte rigorile legii, asa cum este legal, moral si normal!

ConformIPJ Vâlcea, se va deschide un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.