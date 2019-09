SOCANT! Consilierul local liberal Grigore Craciunescu a lovit o batranica in fata BCR Ramnicu Valcea!

SOCANT! Marti, 3 septembrie, la ora 10.20, consilierul local liberal Grigore Craciunescu a lovit usor cu masina o batranica in fata Sucursalei BCR Ramnicu Valcea. Doar prezenta de spirit a unor trecatori, care l-au atentionat pe politicianul sofer imprudent, a salvat-o de la moarte pe biata femeie! Stiti ce a facut arogantul si insensibilul Craciunescu imediat dupa incident? Nici macar nu a coborat din bolidul de lux, o masina de teren, sa vada daca batranica este in regula sau macar sa-si ceara scuze, asa cum ar fi fost normal! A demarat tacticos si a plecat din zona de parca nu s-ar fi intamplat nimic! Poate ca Politia Rutiera Ramnicu Valcea se va sesiza in urma acestui incident si va cere inregistrarea video de la BCR – perioada 10.00 – 11.00 din data de 3 septembrie! Pana una, alta, sa-ti fie rusine, Grigore Craciunescu – acea femeie in varsta putea sa fie mama ta!

Tiberiu Pirnau