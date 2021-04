Compania Chimcomplex va ridica a patra centrală de cogenerare de înaltă eficiență de 50 MW, la Râmnicu Vâlcea

Chimcomplex vrea să ridice a patra centrală de cogenerare de înaltă eficiență de 50 MW, la Râmnicu Vâlcea. Potrivit ziarului Puterea, Chimcomplex are o valoare de piață între 475 și 510 milioane de euro, luând în considerare multiplii de EBITDA din industria chimică. Rezultatele din 2020 și evoluția previzionată pentru acest an a permis companiei să reducă împrumuturile contractate pentru tranzacția pentru Oltchim la 110 milioane de euro, un multiplicator al datoriei cu puțin peste 1.85 față de EBITDA anualizată. În decembrie 2018, compania a contractat de pe piața financiară londoneză un împrumut de 164 milioane de euro ceea ce înseamnă că în doar 2 ani a rambursat către finanțatori credite în valoare de 54 de milioane de euro din soldul inițial. „Chimcomplex și-a atins în acest an toate obiectivele, inclusiv cele financiare, dar calea a fost foarte diferită de modul în care am planificat-o. 2020 a fost un an de transformare. Am întreprins acțiuni decisive și am demonstrat multă rezistență. În același timp ne-am concentrat atenția pe încurajarea angajaților, focus pe nevoile clienților și sprijin pentru comunitățile noastre. Am închis anul, cu un bilanț mai puternic, gata să ne accelereze strategia și să realizăm planurile îndrăznețe de viitor. Chimcomplex este astăzi cel mai mare producător de hidrogen din Europa de Est. Producem zilnic la nivelul companiei 15 tone de hidrogen prin electroliza apei și avem o capacitate de producție anualizată de 5.400 de tone. În actualul context economic în care asistăm la o schimbare de paradigma energetică, Chimcomplex va fi tot mai activ în producția de hidrogen. Suntem singura companie din România cu un potențial real de a utiliza acest combustibil, al viitorului apropiat, ca materie primă pentru procesele și produsele chimice, adaugându-i-se astfel valoare mai mare decât folosirea sa în energie. Proiectul nostru cu privire la hidrogen lansat sub brandul GreenComplex se află în analiză guvernamentală”, a declarat Tivadar Runtag, CEO Chimcomplex.