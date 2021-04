Alexandru Dediu: Bugetul local al Primăriei Păuşeşti Măglaşi pe anul 2021 are o prevedere de 7 milioane de lei

Bugetul local al Primăriei Păuşeşti Măglaşi pe anul 2021 are o prevedere de circa 7 milioane de lei. În acest an, Primăria Păuşeşti Măglaşi va finaliza lucrările de modernizare a trotuarelor de pe marginea drumului DN 67A, care traversează localitatea. „Investiţia a demarat în urmă cu trei ani şi s-a derulat treptat, cu fonduri din bugetul local. Am lucrat în funcţie de banii pe care i-am avut la dispoziţie. În total, a fost vorba de realizarea a câte 7 kilometri de alei pietonale moderne, pe fiecare dintre cele două părţi ale arterei principale din localitate”, a spus primarul Alexandru Dediu. Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi a aprobat anul trecut proiectul „Extindere sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Păușești Măglași”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 19.609.732 lei. Pentru mandatul acesta, primarul comunei Păuşeşti Măglaşi, Alexandru Dediu, are în vedere realizarea următoarelor obiective: centru de îngrijire (clinică fizioterapie) în școala veche din centrul comunei; spital în fostul poligon auto; reabilitarea fostului conac Oromulu de către Banca Națională; pod peste pârâul Cheia în punctul „La Drăgușin”; rețea de canalizare pe 34 km în toate satele pe fonduri europene; extinderea rețelei de gaze în toate satele comunei pe o lungime de 22 km, etc. Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi a aprobat în luna iulie completarea listei de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru anul 2020, cu următoarul obiectiv: „Reabilitare drumuri de interes local pe o lungime de 4,9 km în comuna Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea”. Din bugetul local, primarul Alexandru Dediu a alocat fonduri pentru asfaltarea a patru uliţe. Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi a mai aprobat anul trecut predarea către Compania Naţională de Investiţii în vederea realizării a obiectivului de investiţii „Construire sală de sport şcolară comuna Păuşeşti-Măglaşi”.