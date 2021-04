Afacerista Denisse Balan intra in forta pe piata dezvoltatorilor imobiliari din Valcea. Construieste 84 de case la Bujoreni

Cunoscuta femeie de afaceri din Ramnicu Valcea, Denisse Balan, intra in forta pe piata dezvoltatorilor imobiliari din Valcea. Dupa ce a dat lovitura cu River Plaza Mall din Ramnicu Valcea, afacere vanduta in 2006, cu profit de peste 20 milioane euro, Denisse Balan (fosta Bojan) revine cu un nou business imobiliar.

Iata ce scrie pe site-ul de prezentare a proiectului, care va avea ca partenere firmele Damila, Marna, Trustul 3 Constructii si, bineînțeles, Europan:

NORDIS BUJORENI este cel mai mare proiect rezidențial imobiliar dezvoltat in partea de nord a municipiului Rm. Vâlcea, in comuna Bujoreni, Jud. Vâlcea, cu 84 de case ce urmeaza sa fie construite într-o zona retrasa fata de agitația citadina si a traficului rutier, un complex rezidențial modern, unde se va crea o comunitate frumoasă. Siguranța și calitatea vieții reprezintă elementele cheie la Nordis Bujoreni.

NORDIS RESIDENCE BUJORENI este situat la o distanta de 5 km fata de centrul orașului, putându-se ajunge la ansamblu din DN7 in imediata vecinătate a magazinului Kaufland, respectiv coborând pe lângă centrul de afaceri Flandra. Distanta de la Kaufland pana la ansamblul rezidențial este de 2 km, distanta ce se parcurge in mai puțin de 3 minute.

Dezvoltat pe un teren de 43.600 m2, Nordis Residence Bujoreni este locul unde vei găsi o comunitate sigură, departe de agitația orașului.

Nordis Residence Bujoreni este format din 84 case, cu suprafețe utile începând de la 100 mp. Fiecare casa dispune de terasa si curte proprie. Imobilele vor fi racordate la toate utilitatile ( gaz, electricitate, apa si canalizare, internet)”

Nordis Residence este un nou concept rezidential ce ofera un stil de viata occidental. Daca iti doresti o perspectiva moderna de locuire cu accent pe calitatea vietii atunci Nordis Residence Bujoreni este locul ideal pentru tine.

Avand o perspectiva superba asupra dealurilor impadurite spre est si vest , dar si o panorama de vis spre varful Cozia inspre nord, Nordis Residence este dezvoltat in armonie cu natura, respectiv 50% din suprafata complexului fiind dedicata spatiilor verzi.

Odata ajunsi in Nordis Residence esti in mijlocul naturii insa la doar 5 minute de centrul municipiului Ramnicu Valcea, si totusi linistea, aerul de vacanta, ciripitul pasarelelor tin la distanta agitatia urbana.

Nordis Residence incurajeaza stilul de viata sanatos , sportul, miscarea in aer liber.

Printre facilitatile de care se vor bucura locuitorii complexului Nordis Residence se numara : statii incarcare masini electrice, piscina pentru a se putea relaxa in aer liber toata vara, promenada, piste role si bicicleta, loc de joaca copii modulat pe varste.

Nordis Residence este un proiect exceptional ce ofera calitate vietii viitorilor rezidenti.

Nordis Residence este dovada ca poti avea o viata in mijlocul naturii , in armonie cu natura , in timp ce te bucuri de toate facilitatile urbane avangardiste.



Deocamdata proiectul este un desen frumos, probabil ca va fi si realizat candva.

Succes!