Primarul din Slătioara, Sorin Romcescu, va amenaja locuri de joacă moderne în 4 sate

Cel mai probabil, în acest an, primarul din Slătioara, Sorin Romcescu, va amenaja locuri de joacă moderne în satele Cumpene, Goruneşti, Milostea și Olari: „Părinţii şi copiii sunt foarte mulţumiţi de cele pe care le-am dat în folosinţă în trecut. Deşi nu sunt investiţii de o valoare impresionantă, ele au o însemnătate mare pentru comunitate. Pentru cele 4 noi locuri de joacă vrem să obţinem fonduri europene, prin GAL”. La finele anului trecut, Consiliul Local al comunei Slătioara a aprobat achiziţionarea si distribuirea a 40 tablete cu internet inclus elevilor Școlii Gimnaziale Slătioara care nu au avut posibilitati de conectare la sistemul de predare on-line. Tabletele au fost predate conducerii Scolii Gimnaziale Slatioara pe baza de proces verbal de predare-primire, care răspunde de predarea acestora către reprezentanţii legali ai elevilor pe baza de declaraţie scrisa prpropria răspundere prin care se obliga sa le predea la sfarsitul anului şcolar in buna stare de funcţionare, iar cei care le vor deteriora/distruge vor achita contravaloarea lor. La data de 22 decembrie 2020, Primăria comunei Slătioara a continuat tradiția și a premiat la sediul Primăriei, ca în fiecare an, tinerii care în anul 2020 au împlinit vârsta de 18 ani. Încă din 2019, primarul din Slătioara, Sorin Romcescu, dezvoltă o zonă economică puternică pe un platou din satul Milostea: „În câţiva ani, aici se va mute polul economic de dezvoltare al comunei. Aici, se lucrează la dispensarul medical, aici urmează să fie construite pensiuni dar şi alte mici afaceri care să genereze locuri de muncă”. În luna septembrie, primarul Sorin Romcescu a recepționat primul utilaj din cadrul proiectului ,,Construire platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd comuna Slatioara,sat Mogesti, judetul Valcea” semnat in anul 2019 cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu finantare de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Devoltare, și cofinantare de la bugetul local al comunei Slatioara, încărcătorul frontal marca JCB 407, cu o valoare de 46410 euro.