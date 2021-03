Leave a Response

DEZVALUIRI BOMBA! DIICOT il cerceteaza pe fratele deputatului liberal Cristian Buican pentru constituirea unui mecanism de fraudare a taxei pe valoarea adaugata! Teapa de miliarde de lei data statului!

Ziarul de Valcea declanseaza un serial de DEZVALUIRI BOMBA despre activitatile economice derulate de familia deputatului liberal Cristian Buican, presedintele PNL Valcea. Dosarul penal nr. 493/D/P/2014 format din 2608 de file al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala vizeaza firma SC Dendros SRL, al carei unic actionar este Buican Mihai Florin, fratele deputatului liberal Buican, cel care se erijeaza in cel mai cinstit dintre pamanteni.

Asadar, sa incepem:

Urmare a actiunilor de control derulate la societatea DENDROS SRL de catre inspectorii antifrauda ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala, in intervalul 20.05.2015-17.01.2018, avand ca obiect verificarea legalitatii si realitatii operatiunilor comerciale derulate de societate in perioada 01.01.2014 0 31.12.2015 s-au conturat indicii temeinice ca reprezentantul societatii, Buican Mihai Florin, a omis, in parte, in actele contabile si in documentele justificative legale – veniturile realizate din activitatea de exploatare si verificare a masei lemnoase, cu scopul sustragerii de la plata taxei pe valoarea adaugata si diminuarea bazei impozabile la calculul impozitului pe profit si totodata, s-a conturat suspiciunea rezonabila privind constituirea unui mecanism de fraudare a taxei pe valoarea adaugata, prin inregistrarea, in documentele financiar-contabile, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale, cu scopul de a obtine fara drept TVA deductibila si de sustragere de la plata impozitului pe profit.

Pe parcursul verificarilor efectuate de inspectorii antifrauda au fost identificate societatile care au constituit si format lantul de aprovizionare, care, in functie de scopul si contributia fiecareia in cadrul circuitului analizat, au fost grupate pe 2 niveluri astfel:

Nivelul A – societatea DENDROS SRL, beneficiara a avantajelor fiscale rezultate ca urmare a neinregistrarii, in evidenta financiar-contabila, a tuturor veniturilor obtinute din exploatarea masei lemnoase, prejudiciind bugetul general consolidat al statului prin nedeclararea si neplata obligatiilor fiscale datorate, precum si prin inregistrarea operatiunilor desfasurate pe circuitul tranzactional identificat, in scopul diminuarii TVA de plata prin cresterea artificiala a unei TVA deductibile, cu consecinta sustragerii de la inregistrarea si plata obligatiilor fiscale.

Nivelul B – format din 6 entitati, respectiv: CATA ANDE SRL, Hobby SRL, Obstea Bercesti Vladoi, Obstea de Mosneni Cozia Priboiasa, Holzindustrie Schweighoffer SRL, Kronospan Sebes SA si 3 institutii publice, respectiv Scoala Gimnaziala Balota, Scoala Budesti si Primaria Bujoreni, catre care societatea DENDROS SRL a efectuat livrari de bunuri cu taxare inversa, dar nu a declarat si nu a inregistrat, in evidentele financiar-contabile, veniturile aferente acestor tranzactii.

Nivelul B.2 – format din 4 societati emitente de facturi, respectiv Tutto Fiori SRL, Riko Titi Technics SRL, Prosper OMV SRL, Soul Forest SRL fara activitate economica reala, tip fantoma/missing trader, care au declarat livrari de bunuri care nu au la baza operatiuni reale si au emis documente fara continut real, catre societatea beneficiara, fara ca bunurile inscrise in facturi sa circule in realitate si o societate cu activitate economica reala, Adana Impex SRL, ce a emis documente pentru bunurile care au circulat in cadrul circuitului de tranzactionare, marfuri ce au fost date in consum de societatea beneficiara, fara a fi intocmite documente justificative, totodata, nejustificand consumul acestora. Documentele furnizate de aceste societati au fost utilizate de societatea beneficiara – DENDROS pentru inregistrarea de cheltuieli deductibile fiscal, ce au avut drept consecinta deducerea, in mod nelegal, a TVA aferenta si diminuarea bazei impozabile pentru calcularea impozitului pe profit.

Urmare a celor constatate prin procesul verbal nr. 48 din 17.01.2018, echipa de control a procedat la estimarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, in perioada 01.01.2014 – 31.12.2015, de catre societatea DENDROS SRL, in suma totala de 292.098 lei noi (aproape 3 miliarde lei vechi!).

În speța de față, echipa de control apreciază că reprezentantul societății cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască faptul că dreptul de deducere a fost exercitat în baza unor operațiuni frauduloase.

De asemenea, urmare a efectuării, pe baza documentelor menționate, în actele de control întocmite de inspectorii antifraudă, a unei analize colective a circuitului scriptic și documentelor, a fluxurilor bănești și a circuitului fictiv al mărfurilor de pe circuitul de tranzacționare identificat, au rezultat indicii temeinice în sensul participării proprii a contribuabililor respectivi la un mecanism de fraudare a taxei pe valoare adăugată.

Aspectele prezentate anterior determină suspiciunea rezonabilă că societatea DENDROS SRL, prin reprezentantul legal, BUICAN MIHAI FLORIN, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a omis, în parte, înregistrarea, în actele contabile, a veniturilor realizate și a evidențiat, în actele contabile sau în alte documente legale, de cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale.

Folosind facturile emise de societățile intermediare pentru achiziția de furaje, DENDROS SRL s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale și a înregistrat, în evidența contabilă, cheltuieli deductibile ce au avut ca rezultat diminuarea TVA de plată datorat bugetului general consolidat, astfel, aceste cheltuieli neputând fi considerate ca fiind deductibile.

Totodată, prin înregistrarea facturilor emise de societățile care au furnizat documente ce evidențiază livrări fictive de bunuri, DENDROS SRL s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale ce îi reveneau la plata TVA și a impozitului pe profit.

Având în vedere că împrejurările descrise anterior sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale faptelor prevăzute de art. 9 alin. 1 litera b și c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să dispuneți demersurile specifice vizând stabilirea existenței ori inexistenței acestora, identificarea și tragerea la răspundere penală a făptuitorilor, respectiv recuperarea prejudiciilor determinate de acțiunile sau inacțiunile socialmente periculoase ale acestora, după caz.

Facem precizarea că, în cauză, pentru societatea DENDROS SRL, s-au instituit măsurile asiguratorii prevăzute de Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. A _FGJ 564 din 18.01.2018, având la bază Referatul justificativ al dipunerii măsurilor asiguratorii nr. A _FGJ 563 din 18.01.2018, după cum urmează:

Sechestru asigurator pentru bunurile mobile, care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit:

–Autoturism Skoda Octavia an fabricație 2006, serie șasiu TMBCS41Z262199576, nr. Înmatriculare VL06LOV, cu nr. Inventar 6;

–Autoturism Audi Q7 an fabricație 2008, serie șasiu WAUZZZ4L98D065937, nr. Înmatriculare VL01LOV, cu nr. Inventar 18;

–Autoturism Mitsubishi KAOT L200 an fabricație 2010, serie șasiu MMCJNKB4OAD009075, nr. Înmatriculare B100LOV, cu nr. Inventar 11;

b) Sechestru asigurator pentru bunurile mobile, care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit:

-Teren situat în localitatea Călimănești, Jiblea, jud. Vâlcea cu număr inventar 62;

-Teren situat în Perișani, jud. Vâlcea cu număr inventar 63;

-Teren situat în localitatea Perișani, pct. Acasă, jud. Vâlcea cu nr. Inventar 73;

-Construcție hală de producție situată în localitatea Călimănești, Jiblea, jud. Vâlcea cu număr inventar 59;

-Fabrica de lapte pct. Acasă cu număr inventar 72;

-Construcție situată în mun. Râmnicu Vâlcea cu număr de inventar 61.

c) Sechestru asigurator pentru Mașini –unelte, utilaje, materii prime și materiale și alte bunuri mobile ce servesc activități care constituie principala sursă de venit respectiv:

-Autoutilitară Mercedez Benz Sprinter 411 CDI, cu serie șasiu WDB904612R381984, nr. Înmatriculre VL33LOV și nr. Inventar 15;

-Tractor U651 nr. Inventar 8;

Remorcă MAT R02, an fabricație 2007 cu nr. Inventar 22;

-Vană răcire cu nr. Inventar 65;

-Tanc stocare și răcire cu nr. Inventar 26;

-Instalație muls cu nr. Inventar 25;

-Cărucior SKA seria A7509 CU NR. INVENTAR 55;

-Cazan Vitaling cu nr. Inventar 57;

-Bazin recepție lapte cu nr. Inventar 40;

-Tank A L cu nr. Inventar 43;

Tank răcire 2*2000 cu nr. Inventar 40;

-Trop răcire cu nr. Inventar 39;

-Răcitor lapte cu nr. Inventar 42.

d) Sechestru asigurator pentru sume urmaribile datorate cu orice titlu debitorului, de către terțe persoane, respectiv:

-Societatea DIANA COM SRL CUI 14572789;

-Societatea DANEMAR COMPANY SRL CUI 5565480.

Pe surse am aflat ca la Valcea, in plan fiscal, s-a incercat spalarea fratelui liderului liberal Cristian Buican, dar dosarul penal isi urmeaza cursul. Orice alta firma sau orice alt om de afaceri care ar fi procedat astfel, asa cum descriu faptele procurorii si inspectorii antifrauda, era demult saltat cu mascatii si incatusat! Lui Buican Mihai Florin nu i s-a intamplat inca nimic deoarece este fratele presedintelui PNL Valcea?! Monitorizam cu atentie acest dosar! Sa se faca dreptate!

Tineti aproape, dezvaluirile continua!

Tiberiu Pirnau