Vâlceanul Victor Giosan a rămas „să taie frunze la câini” în Cancelaria primului-ministru

Premierul Florin Cîțu s-a asigurat, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, că oamenii săi apropiați vor fi cei care vor controla activitatea Cancelariei prim-ministrului. Potrivit unei cutume guvernamentale, persoanele care coordonează Cancelaria sunt oameni apropiați și de încredere ai premierului, însă negocierile dintre PNL și USR-PLUS nu au ținut cont de acest lucru, notează hotnews.ro. Astfel, Florin Cîțu s-a trezit în situația ca șeful Cancelariei să fie impus de USR-PLUS, iar persoana propusă pentru această funcție să fie departe de ceea ce înseamnă anturajul premierului, chiar dacă până să intre în PLUS, aceasta a fost mulți ani membru PNL. În aceste condiții, Cîțu a emis o decizie prin care a limitat foarte mult atribuțiile șefului cancelariei, sporindu-le pe cele ale șefei sale de cabinet.

Cine este Victor Giosan?

Alianța USR-PLUS cerut, în cadrul negocierilor cu PNL și UDMR, funcția de șef al Cancelariei, iar propunerea lor a fost Victor Giosan (58 ani) de la PLUS. Acesta a fost mulți ani, până să ajungă la PLUS, membru PNL, apropiat al lui Tăriceanu. Potrivit CV-ului, a terminat facultatea la ASE, în 1986. Primii zece ani din carieră, până în 1996, a fost expert IT și economist la compania Vâlceana SA. Apoi, până în 2000, a fost consilier municipal și viceprimar la Râmnicu Vâlcea. În parioada martie 2005- ianuarie 2009 a lucrat în Guvernul Tăriceanu, pe funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. În Guvernul Cioloș a fost consilier de stat în cadrul cancelariei. În restul timpului, a fost consultant local și consulatant internațional în domeniul finanțelor, în cadrul mai multor companii și organizații, printre care Banca Mondială și UNICEF.

Șeful Cancelariei se va ocupa de activitatea unui consiliu științific și va coordona: Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului; Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului; Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, instituție publică cu personalitate juridică; Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. De relația cu mass-media se va ocupa purtătorul de cuvânt, care încă nu a fost numit.