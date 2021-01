Spitalele din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea vor acorda anul acesta stimulente financiare pentru personalul medical şi de specialitate, din veniturile proprii ale fiecărei unităţi spitaliceşti.

Acordarea acestor sporuri va fi propusă spre aprobare consilierilor judeţeni într-o şedinţă care va avea loc vineri.

„Aşa cum am procedat şi în anii trecuţi, şi în acest an, în prima şedinţă a CJ Vâlcea, voi propune acordarea de stimulente financiare pentru personalul medical şi de specialitate din spitalele aflate în subordonarea CJ Vâlcea. Plata stimulentelor se va face lunar, în limita a două salarii minime brute pe ţară, a căror finanţare este asigurată din veniturile proprii ale fiecărei unităţi spitaliceşti, cu încadrarea în bugetul aprobat. Consider ca aceste stimulente financiare vor constitui o recompensa pentru efortul suplimentar făcut, în această perioadă complicată, de cadrele medicale vâlcene” – se arata intr-un comunicat al CJ Valcea.

Astfel de stimulente financiare au fost mai acordate şi în anii 2019 şi 2020.

Cel mai mare spital din judeţul Vâlcea, Spitalul Judeţean de Urgenţă, a acordat anul trecut sporuri băneşti în valoare totală de 65.605 lei lunar, de acestea beneficiind 77 de angajaţi. AGERPRES