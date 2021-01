Au fost stabilite centrele de vaccinare stabilite pentru campania de imunizare a populației din județul Vâlcea împotriva virusului SARS-CoV-2

Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, convocați în ședință extraordinară la ordinul prefectului Sebastian Fârtat, astăzi, 12 ianuarie 2021, au aprobat prin Hotărârea nr. 2/2021 centrele de vaccinare stabilite pentru campania de imunizare a populației din județul Vâlcea împotriva virusului SARS-CoV-2.

Aceste centre au fost stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.2171/181/M.223/4380/2020 și vor funcționa astfel:

1) Centrul de vaccinare Bălcești, amenajat în sala de sport situată pe strada 1 Decembrie și care are arondate localitățile Bălcești, Laloșu, Făurești, Diculești, Ghioroiu, Lăcusteni, Zătreni, Valea Mare, Tetoiu, Roșiile și Măciuca;

2) Centrul de vaccinare Berbești, amenajat în căminul internat al Grupului Școlar „Preda Buzescu” și care are arondate localitățile Berbești, Grădiștea, Sinești, Alunu, Mateești și Livezi;

3) Centrul de vaccinare Sutești, amenajat în sala de sport a Școlii Generale din satul Mazili și care are arondate localitățile Sutești, Șușani, Mădulari, Gușoeni, Crețeni, Amărăști, Glăvile, Pesceana și Mitrofani;

4) Centrul de vaccinare Drăgășani, amenajat în sala de sport a Liceului Tehnologic Brătianu și care are arondate localitățile Drăgășani, Lungești, Ștefănești și Voicești

5) Centrul de vaccinare Orlești, amenajat la Căminul cultural din satul Orlești și care are arondate localitățile Orlești, Ionești, Scundu, Drăgoești, Olanu și Prundeni;

6) Centrul de vaccinare Lădești, amenajat în sala de sport a Liceului Teoretic „Virgil Ierunca” și care are arondate localitățile Lădești, Fârtatești, Stănești, Lăpușata, Copăceni, Roești, Cernișoara și Stroești;

7) Centrul de vaccinare Băbeni, amenajat în sala de sport a Liceului George Țărnea și care are arondate localitățile Băbeni, Șirineasa, Popești, Frâncești, Păușești Otăsău și Tomșani;

8) Centrul de vaccinare Horezu, amenajat în sala de sport a Liceului „Constantin Brâncoveanu” și care are arondate localitățile Horezu, Vaideeni, Costești, Oteșani, Măldărești, Bărbătești și Slătioara;

9) Centrul de vaccinare Mihăești, amenajat la Căminul cultural din satul Buleta și care are arondate localitățile Mihăești, Pietrari, Stoenești, Bunești, Băile Govora și Ocnele Mari;

10) Centrul de vaccinare Budești, amenajat la Căminul cultural din satul Ruda și care are arondate localitățile: Budești, Dănicei, Nicolae Bălcescu, Milcoiu, Golești, Galicea și Stoilești;

11) Centrul de vaccinare Brezoi, amenajat la Spitalul Orășenesc Brezoi (clădirea în care se află Pediatria) și care are arondate localitățile Brezoi, Malaia, Voineasa, Racovița, Câineni, Boișoara, Titești și Perișani;

12) Centrul de vaccinare Călimănești, amenajat în căminul internat al Liceului Tehnologic de Turism și care are arondate localitățile Călimănești, Berislăvești, Sălătrucel, Dăești, Runcu, Bujoreni și Muereasca.

În municipiul Râmnicu Vâlcea au fost amenajate cinci centre de vaccinare – Liceul Sanitar „Antim Ivireanul” (sala de sport), Liceul Tehnologic Forestier (sala de sport), Școala Gimnazială nr. 5 (sala de sport), Școala Gimnazială nr. 10 (sala de sport) și Școala Gimnazială „Anton Pann„ (sala de sport), unde se pot prezenta pentru imunizare locuitorii din Râmnicu Vâlcea, Băile Olănești, Păușești-Măglași și Vlădești.

Menționăm că vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 este gratuită și voluntară.

Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională despre vaccinarea COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro