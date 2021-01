3 modele de magneti personalizati potrivit de oferit angajatilor

Atunci cand sefii sau managerii doresc sa faca un dar de apreciere angajatilor lor, au la dispozitie mai multe variante de achizitie, printre care si modelele de magneti personalizati care sa ii stimuleze sa mearga mai departe si sa isi faca treaba la fel ca si pana acum, la fel de bine, sa promoveze compania si sa aduca profit prin munca lor, profit care se poate manifesta si prin bonusuri salariale.

Magnetii sunt cadouri personalizate pe care angajatii le pot folosi atat pe frigiderul de acasa, cat si pe birou sau pe tabla magnetica din biroul lor. De asemenea, aceste cadouri sunt menite sa ajute angajatilor lauda pe care acestia o asteapta, mai ales daca sunt amplasate pe tabla magnetica din biroul sefului sau din biroul in care urmeaza sa se petreaca toate sedintele de lucru.

Magneti personalizati cu mesaje pentru angajati

Unul din cele mai bune modele de magneti personalizati din oferta Printbu.ro este cel cu mesaje, iar mesajele pot fi deosebite, de tipul “Angajatul lunii”, “Pentru cel mai bun angajat”, “Angajatul care pune firma in miscare”, iar lista poate continua.

Alte mesaje pentru angajati pe magnetii personalizati includ “Pentru un angajat model”, “Cel mai bun manager”, “Domnul / doamna Ore suplimentare”, “Reusita companiei depinde de tine”, “Multumesc pentru implicare”, “Zambeste mai des clientilor” iar lista poate continua.

Magneti personalizati cu fotografii pentru angajati

Magnetii personalizati pentru angajati pot fi si cei de tipul fotografii, de diferite marimi, care pot include fotografii ale angajatului la birou, sau fotografii dintr-un traning la care a participat ori fotografii cu membrii familiei preluate de pe site-urile de socializare care ii va face mai fericiti atunci cand vor fi la locul de munca si le va fi dor de cei dragi lor.

Magnetii personalizati cu fotografii nu trebuie sa fie prea personali, nu trebuie sa exprime sentimente altele decat cele de apreciere, de aceea cu cat aceste cadouri sunt mai simple si mai putin sofisticate, cu atat angajatii se vor dovedi mai multumiti si mai productivi.

Magneti personalizati cu calendar pentru angajati

Un cadou foart apreciat in randul angajatilor este cel al magnetilor personalizati cu calendar, magneti care pe langa o fotografie si un mesaj sa contina si un calendar al anului in curs, un calendar care sa includa cele mai importante date subliniate cu markerul sau cu o carioca. Caledarul de pe magneti le va aminti angajatilor in ce zi se afla, care este durata trainingului pe care urmeaza sa il faca, cand incepe si cand li se termina concediul, cand au “intalnirea de afaceri cea mare” cu celmai important dintre clienti si colaboratori.

Principalele motive pentru a oferi magneti personalizati angajatilor

Angajatii vor aprecia cu siguranta orice cadou din partea superiorilor, vor invata sa pretuiasca orice mic dar, de la cadourile personalizate de tip cani, magneti, pixuri sau brelocuri si pana la cadourile mai mari si mai importante, care nu incap in palma, ci sunt transferate pe card.

Principalele motive pentru ca sefii sa ofere cadouri personalizate subalternilor sunt: