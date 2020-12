Ann Grete Nørgaard și-a reziliat contractul cu SCM Rm. Vâlcea , dorind să se întoarcă acasă, în Danemarca, alături de familie. Vâlcea are, se pare, probleme financiare pentru că nu s-a votat, în Consiliul Local, o rectificare a bugetului pentru actualul sezon. Fetele sunt plătite la zi, dar nu sunt bani pentru salariile pe luna decembrie!

Prima plecare: Ann Grete Norgaard

„Am luat decizia grea de a părăsi Vâlcea înainte de sfârșitul sezonului. A fosu un sezon foarte diferit, fără spectatori, am stat multe zile acasă din cauza pandemiei, puține jocuri oficiale, dar incertitudinea și provocările financiare/politice din jurul clubului au reprezentat ultima picătură pentru mine. Am fost foarte fericită să trăiesc și să joc în Rm. Vâlcea. Sezonul trecut a fost minunat pentru noi, iar atmosfera din arena noastră a fost tot ce am visat atunci când am ales să vin aici. Vreau să le transmit o mulțumire specială și caldă fanilor noștri. Mulțumesc orașului și clubului pentru că m-au primit cu căldură, m-am simțit ca acasă încă din prima zi. Plec acum cu o mulțime de amintiri bune și le doresc tuturor fanilor noștri, oamenilor harnici din club, colegelor mele excepționale, toate cele bune! A fost o plăcere să fac parte din cadrul unei echipe atât de frumoase, cu atât de multe personalități și sportive de calitate, și sper pentru colegele mele că totul se va rezolva în cel mai bun mod în următoarea perioadă”, a declarat Norgaard pentru site-ul clubului vâlcean. Norgaard a ajuns la Vâlcea în vara anului 2019, de la Viborg – relateaza gsp.ro