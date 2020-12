Dispozitivele Smokat te pot ajuta sa fumezi sanatos

Datorita dispozitivului Smokat nu trebuie sa renunti la placerea pentru fumat brusc si definitiv, pentru ca in cadrul magazinului online Smokat gasesti tot ce ai nevoie pentru a-ti proteja organismul impotriva efectului negativ al tutunului. De exemplu, daca esti fumator, unul din elemente necesare de care ai cu siguranta mare nevoie este filtrul catalizator Smokat, pe care il poti obtine la preturi foarte bune intrand pe site-ul cu acelasi nume. Mai mult, magazinul online Smokat iti pune la dispozitie si o serie de piese de schimb de la Smokat de care ai nevoie pentru dispozitivul tau. In egala masura, poti chiar sa iti achizitionezi accesorii pentru tigari pe care sa le folosesti dupa bunul plac.

Cum actioneaza filtrul catalizator al dispozitivului Smokat?

Suntem siguri ca te intrebi care este sistemul de functionare al dispozitivului Smokat, de aceea ne vedem obligati sa iti spunem ca este primul si unicul filtru catalizator care diminueaza semnificativ inhalarea a 80% din multe substantele nocive produse prin arderea tigarii. Cu toate acestea, placerea de a fuma persista in continuare, iar capacitatea unei tigari de ramane aprinsa creste procentual cu pana la 38%. Aceste afirmatii nu se fac in mod gratuit, ci avand la baza cele mai importante aspecte care au rezultat in urma studiilor pe care le-au facut specialisti ai Facultatii de Bioinginerie a Universitatii din Perugia – Italia si ASL (ANALYTICS SERVICE LABORATORY) din Hamburg – Germania. Prin urmare, utilizarea cat mai frecventa a dispozitivului Smokat poate elimina considerabil inhalarea monoxidului de carbon, aducandu-l chiar la nivelul minim. Totodata, un factor esential este ca nivelurile nicotinei, gudronului, etanului monoxidului din continutul unei tigari scade simtitor. Magazinul online Smokat este dedicat tuturor celor care cauta o alternativa la fumat, astfel ca este timpul sa te bucuri de un viciu mai putin nociv!

Tot ceea ce trebuie sa faceti in vederea utilizarii Smokat este sa introduceti tigara in el si sa fumati, asa cum o faceti in mod obisnuit. Prin procesul pe care il presupune folosirea dispozitivului Smokat substantele daunatoare produse prin arderea tutunului vor fi retinute in filtru-catalizator. Practic, de aici incepe procesul de detoxifiere, insa pentru tine va fi aproape insesizabil, pentru ca nu vei simti diferente la nivelul gustului atunci cand fumezi. Cine descopera magazinul online Smokat va avea numai de castigat!

In ceea ce priveste recomandarile de intretinere ale dispozitivului, beneficiarii pot sa ii asigure eficienta de 100% curatand interiorul filtrului catalizator de cateva ori pe saptamana. Totul se face simplu, usor si rapid. Totusi, daca situatia o impune si trebuie sa schimbati de urgenta filtrul catalizator, puteti arunca un ochi pe site-ul Smokat, iar acolo veti gasi piese de schimb Smokat, accesorii pentru tigari, toate la preturi foarte accesibile pentru tine.

In final, pentru mai multe detalii cu privire la oferta produselor Smokat sau la modalitatile de utilizare ale produselor pe care le-ati achizionati, intrati pe site-ul Smokat, iar acolo veti gasi o multitudine de filmulete si tutoriale demonstrative, care te vor ajuta pas cu pas sa inveti sa folosesti rapid produsele Smokat. Cumpara si tu produse de pe magazinul online Smokat si vei avea parte doar calitate si preturi accesibile oricarui buzunar.