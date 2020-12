Dezvăluirile bombă ale ziarului nostru, despre „studiile” premierului Câțu, în atenția Antenei 3! Din nou, acesta a refuzat să dea replica

În urma dezvăluirilor din „Ziarul de Vâlcea”, sâmbătă seară a avut loc o emisiune la televiziunea Antena 3 despre „studiile” liceale efectuate prin județul Vâlcea de noului premier Florian Câțu. La fel ca în cazul publicației noastre, și pentru Antena 3, vâlceanul Florin Câțu s-a ferit să răspundă despre studii, semn că are ceva… de ascuns!

Zilele trecute, ziarul nostru a atras atenția că, directorul Colegiului Energetic din Ramnicu Valcea, Mihai Simion, refuza sa raspunda la solicitarea Ziarului de Valcea (adresa formulata in baza Legii 544/2001) cu privire la informatii despre fostul elev al liceului – Florin Citu, actual ministru de Finante si, potrivit ultimelor informatii, viitorul premier al Romaniei. Avand in vedere functia de inalta demnitate publica a fostului elev al Colegiului Energetic (promotia 1990), interesul public si jurnalistic in legatura cu dosarul de elev al lui Florin Citu este firesc, legitim si legal. Asadar, nu intelegem reticenta preotului Simion, directorul actual al Colegiului Energetic! Pe surse am aflat ca Simion a primit directiva clara de la liberala Mihaela Andreianu, sefa Inspectoratului Scolar Valcea, in sensul securizarii dosarului de elev al lui Citu. Ziarul de Valcea nu se opreste aici – vom actiona in instanta Colegiul Energetic pentru a obtine informatiile din dosarul lui Florin Citu.

Dezvăluiri scandaloase. Ce secrete ascund în trecutul lor noii miniștri din Guvernul Cîțu

Dezvăluiri scandaloase au fost făcute, sâmbătă, în emisiunea „Descoperiți”, pe Antena 3 de Andreea Sava. Cu ce sunt atacați noii miniștri din Guvernul Cîțu și ce secrete explozive ascund în trecut unii membri ai noului executiv. Informații în exclusivitate națională. La PNL, nervii taberei anti-Orban au răbufnit într-o ședință de Biroul Național în care i s-au aruncat în cap acuzații că a pierdut o grămadă de ministere importante numai ca să-și securizeze poziția de președinte al Camerei Deputaților. Practic, PNL nu mai controlează mai niciun minister economic, în afară de cel al Finanțelor, cel al Muncii, care e mai degrabă unul social și cel al Energiei, desprins într-o mișcare forțată din cel al Economiei, ministerul Justiției a fost cedat și el, cel pentru care s-a dus cea mai aprigă bătălie de la ordonanța 13 încoace, ca să nu mai vorbim despre ministerul Dezvoltării, despre care ani la rândul s-a acuzat că era cheia puterii lui Dragnea de avea la degetul mic toți aleșii locali, aproape indiferent de culoarea politică.

Noul Guvern Cîțu este atacat inclusiv de presa de dreapta

Peste asta, componența noului Guvern a început să fie atacată și contestată inclusiv de entități din presa auto-declarată de dreapta. Aripa liberală a guvernului a intrat în focuri din cauza numirii la ministerul Educației a lui Sorin Câmpeanu, care a mai ocupat această poziție în guvernul Ponta și a fost și premier interimar după demisia acestuia, în perioada Colectiv. Atacat pentru vechile afilieri cu PC, PSD și Ponta și acuzat că, în fostul mandat, a ușurat examenul de bacalaureat pentru ca propriul fiu să poată să-l promoveze, împotriva lui Câmpeanu s-a revoltat public inclusiv Dacian Cioloș iar vedeta taberei rezist, Tudor Chirilă, a ieșit să protesteze în Piața Victoriei. Ioana Ene Dogioiu, jurnalista cu mai multe pseudonime decât diplome de studii, a șters pe jos cu Florin Cîțu că n-a reușit nici măcar să-și impună preferința la ministerul Finanțelor, pe Dan Vîlceanu, apoi cu cel pus pe poziție, Alexandru Nazare, că nu e altceva decât invenția Ancăi Boagiu și că nu-l recomandă nimic din CV la cârma ministerului care împarte banii decât că este marioneta liderului PNL, Iulian Dumitrescu. Apoi subliniază nemulțumirea aripii ardelene din PNL că n-a obținut 3 ministere, cum era înțelegerea, ci doar unul, pe cel de Interne și consideră o mare ironie să fie numit aici Lucian Bode, după scandalul în care a fost implicat acesta când a susținut că dormea pe bancheta din spate în timp ce mașina SPP în care se afla a făcut un accident fiindcă gonea pe contrasens cu girofar , aducând aminte de Gabriel Oprea și tragedia morții polițistului Gigină.

Pe Raluca Turcan o ironizează că s-a lipit de ministerul Muncii ca să rămână lipită de ceva și nu înțelege cum a reușit s-o dea la o parte pe Violeta Alexandru iar despre numirea lui Sorin Cîmpeanu la Educație spune că măcar e o ieșire din ipocrizie, fiindcă oricum el conducea ministerul din umbră și până acum. Cu partea USR-istă e mai blândă, speră că Ghinea va reuși să-și spele ștampila proastă rămasă după mandatul din Guvernul Cioloș iar numirea lui Vlad Voiculescu la sănătate o califică drept o dublă veste proastă: în primul rând, fiindcă era mult mai competent medicul Adrian Wiener, cel care a și scris programul pentru sănătate al Alianței, iar al doilea motiv fiind înșelarea alegărilor fiindcă a făcut tandem cu Nicușor Dan să fie viceprimar al Capitalei. Îl acuză că a fraudat voința alegătorilor dar și că și-a băgat prietenul în guvern, pe Ciprian Teleman ca ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, fără nicio calificare, fiind un fost geolog care ține cursuri de management al stresului și inteligență emoțională.

Și nu-l uită nici pe noul ministru al Justiției, Stelian Ion, și documentele care ridică suspiciunea că a obținut prin fraudă o garsonieră, de la Primăria Constanța, condusă atunci de Radu Mazăre și unde lucra mama sa, prin invocarea unei afecțiuni care ar crea handicap. Ce mai, adevărat festival! Iar șoul este foarte posibil să fie abia la început, fiindcă mulți dintre membrii actualului Executiv ascund bizarerii în trecutul lor și legături de familie.