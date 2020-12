Adina Crăciunescu, Diana: În ciuda pandemiei, am deschis trei magazine noi în 2020, iar până la sfârşitul anului vom mai inaugura alte două. E loc pentru 100 de unităţi sub brandul Diana

♦ Reţeaua de magazine Diana, care a fost înfiinţată în judeţul Vâlcea, a ajuns astăzi la 60 de unităţi în cinci judeţe din ţară ♦ Pe lângă divizia de magazine, familia Crăciunescu are şi fabrici pentru producţie şi procesare carne.

Adina Crăciunescu, director de marketing şi acţionar al reţelei de magazine Diana, spune că anul acesta a planurile de dezvoltare ale companiei au fost amânate temporar din cauza pandemiei, dar ulterior au fost reluate. Astfel, au fost deschise deja trei magazine în 2020, iar până la sfârşitului anului urmează alte două inaugurări, dintre care un proiect pe o suprafaţă de 1.000 mp, primul de această mărime pentru reţeaua originară din Vâlcea. Celelalte magazine Diana sunt mai mici, având suprafeţe ce variază între câteva zeci şi câteva sute de metri pătraţi.

„Am deschis trei magazine noi în acest an, vom mai deschide încă două, cel puţin, până la sfârşitul lui 2020. În plus, am şi remodelat alte şapte magazine construite în urmă cu câţiva ani. Ne-au fost amânate câteva planuri din cauza pandemiei, e clar că erau magazine pe care trebuia să le deschidem atunci în martie – aprilie, dar pe care a trebuit să ne amânăm până la ieşirea din starea de urgenţă, nu pentru că era ceva legislativ, ci mai degrabă din simţ civic“, spune Adina Crăciunescu, director de marketing la Diana, în cadrul emisiunii ZF 15 minute cu un antreprenor: Cum facem ca economia să funcţioneze în continuare?

Compania a fost înfiinţată în 1991, când a fost deschis şi primul magazin în Râmnicu Vâlcea, pentru ca în 1996 să se inaugureze şi prima fabrică de procesare de carne. Iar patru ani mai târziu, familia Crăciunescu a preluat şi unitatea Industria Cărnii din Vâlcea. De atunci, lanţul de magazine, dar şi partea de producţie, se află într-o continuă dezvoltare, ajungând la 60 de unităţi doar în zona de retail.

„Combinaţia între producţia cărnii şi retail pentru noi a funcţionat perfect. E clar că în magazinele Diana carnea şi produsele din carne sub marca noastră sunt pilonul care generează cel mai mult trafic. Asta a fost reţeta. Pe retail am plecat concentric, primul magazin a fost în Râmnicu Vâlcea, ulterior am mers din ce în ce mai departe de casă, ajungând astăzi să fim prezenţi în cinci judeţe“, spune Adina Crăciunescu.

Directorul de marketing al reţelei de magazine, care este şi acţionar minoritar, adaugă faptul că în ultimii 3-4 ani a existat o dinamică destul de bună a businessului, iar pentru viitor reprezentanţii familiei Crăciu­nescu şi-au propus acelaşi lucru. În ultimii doi ani, grupul a investit în două mari direcţii în retail, pe de o parte în deschiderea de noi magazine, iar pe de altă parte în reame­najarea magazinelor construite în anii anteriori. „În ultimii doi ani, după ce am ter­minat un amplu proces de rebranding, am avut o perioadă în care resursele noastre pentru investiţii s-au dus în două zone – în deschideri care ne ajută să creştem numeric, dar şi ca cifră de afaceri, dar şi în zona de remodelări şi renovări a unor magazine deschise acum câţiva ani. Această perioadă continuă şi azi. Toţi din această industrie ne-am dat seama că în ultimii ani piaţa este foarte dinamică, trendurile se schimbă de la an la an, iar ca să rămâi competitiv trebuie să prinzi orice trend“, explică Adina Crăciu­nescu.

Dintre cele două magazine care urmează a mai fi deschise până la sfârşitul acestui an, unul va fi de 1.000 mp, singurul de această dimensiune din reţeaua de retail. Magazinele Diana măsoară între 50 mp, e vorba de magazine specializate în vânzarea de produse şi preparate din carne, şi 400-600 mp. Acestea din urmă sunt unităţi active pe segmentul de supermarket.

„Sunt clienţi care ne aleg pentru servicii, pentru produse, pentru că suntem o afacere 100% românească, pentru că avem produse româneşti din carne. Cred că pentru unii clienţi contează toate aceste aspecte, dar înclin să cred că preţul produselor contează mai mult“, precizează Adina Crăciunescu.

Ea consideră că efectele pandemiei se vor mai resimţi o bună perioadă de timp, dar spune că pe partea de retail grupul are în continuare planuri de dezvoltare, astfel că până în luna ianuarie a anului viitor în plan se află deschiderea unor noi magazine.

De altfel, Adina Crăciunescu adaugă că e loc în viitor de 100 de unităţi sub brandul Diana. Expansiunea se va face tot concentric, astfel că nu e în plan o dezvoltare în Bucureşti, cel puţin nu în curând.

În ceea ce priveşte producţia, abia a fost finalizată o investiţia de tehnologizare şi extindere, astfel că anul viitor fabrica va beneficia de acest lucru pentru a livra în comerţul propriu, în alte reţele, dar şi în HoReCa.

Adina Crăciunescu deţine businessul Diana alături de sora şi mama sa.

Sursa: https://www.zf.ro/zf-15-minute-cu-un-antreprenor/zf-15-minute-antreprenor-adina-craciunescu-diana-ciuda-pandemiei-19772432