Valceanca Ana Loredana Predescu, locul 2 pe lista de candidati la Camera Deputaților a PSD Brasov 

Cu toate că s-a născut în județul Vâlcea și locuiește, în acest moment, în București, Ana Loredana Predescu candidează pentru un post de deputat în cadrul filialei PSD Brașov. Contactată telefonic de redacția HashtagNews.ro, în scopul aflării mai multor detalii, Predescu ne-a declarat că motivul pentru care a fost aleasă pentru a candida la Brașov, și nu în Vâlcea sau în București, îl constituie decizia PSD de a coopta oameni tineri, cu viziune. Care, în acepțiunea redacției, ar trebui să schimbe metehnele vechi ale administrațiilor din județul Brașov.

„De ce Brașov?”

„Pentru ca din Brașov am primit propunerea de a candida și am acceptat cu plăcere, având în vedere că este un județ încărcat de istorie, pentru că este un județ turistic și cu experiență acumulată la Ministerul pentru IMM, Mediul de Afaceri și Turism în care am lucrat, pot să ajut la dezvoltarea turismului, atât în Brașov dar și în România, un domeniu foarte afectat de măsurile Covid. Dar mai ales pentru că, în viziunea mea, Brașov îndeplinește toate condițiile unui adevarat centru administrativ: locație geografică, potențial economic, cultură și civilizație. Împreună cu colegii mei din PSD știu că vom reuși să realizăm politici publice pentru oameni și în beneficiul lor.”, a declarat aceasta.

Un astfel de om tânăr și cu viziune este și Ana Loredana Predescu care, la numai 37 ani, se poate lăuda cu o vastă experiență atât politică, cât și în domeniul antreprenoriatului. Startul efectiv în politică al acesteia a fost bifat în anul 2000, când Predescu s-a înscris în Partidul Conservator, ajungând președintele filialei Naționale de Tineret Vâlcea al aceluiași partid, iar între anii 2013 și 2014, președinte al filialei județene Vâlcea al Partidului Conservator.

A absolvit Academia de Stiințe Economice și are un master în Managementul Proiectelor, ulterior adăugând listei și un master în Managementul Afacerilor Interne la Academia de Poiliție și Institutul Diplomatic.

Între timp, potrivit declarațiilor, aceasta pare să nu fi stat degeaba, însumând în momentul de față 6 ani de experiență în antreprenoriat, însă și în domeniul media. Predescu deține propriul post local de televiziune în Vâlcea, însă și un post de radio.

Fost cadru didactic și actual părinte a doi copii, aceasta este de părere că poate deveni omul potrivit, la locul potrivit la Camera Deputaților, principala sa preocupare fiind bunăstarea părinților și a copiilor, dorind să își folosească experiența acumulată în Parlament, acolo unde este nevoie de legi care să le asigure familiilor protecție.

Mai mult decât atât, interesată în mod direct de turism și de sectorul HoReCa, Ana Loredana Predescu ne-a mai declarat că este solidară cu toți cei din acest domeniu, dorind să îi reprezinte pe aceștia în Camera Deputaților, girând cu propria experiență în domeniul antreprenoriatului.

Ana Loredana Predescu: „S-au făcut multe pentru Brașov și foarte puține pentru brașoveni”

„Sunt onorată să fiu candidatul organizației PSD Brașov la alegerile parlamentare, mă bucur că m-am alăturat unei echipe dinamice și tinere, cu profesioniști care au dovedit de-a lungul ultimilor ani că pot face performanță în administrația locală sau centrală. Intru în această competiție electorală cu mult entuziasm și cu extrem de multă determinare pentru a convinge cât mai mulți brașoveni că România are nevoie de PSD în Parlament și la Guvernare. Suntem singurul partid care poate asigura o guvernare de re-construcție, după criza sanitară gestionată atât de deficitar de actualul Guvern de dreapta”, a declarat astăzi, Ana – Loredana Predescu, la depunerea candidaturii pentru Camera Deputaților.

Ana Loredana Predescu candidează pentru Camera Deputaților, din partea PSD Brașov, pe locul 2. Prima poziție este ocupată de președintele filialei, Marian Rasaliu, totodată fost prefect al județului Brașov. Lista este continuată de Lucian Pătrașcu, Răzvan Popa, Alexandra-Ioana Crivineanu, Alexandru Guzun, Gabriel Barbu, Luminița-Ioana Vlaicu, Sorin-Răzvan Cudrici, Andrei Răducanu și Marius-Valentin Potea.

Oltenia de sub Munte, un proiect de suflet

Atunci când nu e nici politician, nici mamă și nici antreprenor, Predescu își concentrează energia spre Asociația Cultural Turistică „Oltenia de sub munte”, un ONG ce țintește spre promovarea antreprenoriatului local și a tradițiilor meșteșugărești.

Despre subiect, aceasta ne-a declarat că, în perioada pandemiei, meșteșugarii români au fost neglijați de către autoritățile locale și de către cele centrale, acestora scăpându-le din vedere faptul că singurul mijloc de trai al meșteșugarilor este comercializarea lucrărilor. Printre aceștia se numără și olarii din Horezu. Alături de CONAF (Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin), Asociația Cultural Turistică „Oltenia de sub munte” a pus bazele unui proiect de lege numit „Legea Meșteșugarilor”, menit să vină în ajutorul tuturor maeștrilor artizanali din țara noastră.

Sursa: https://www.hashtagnews.ro/22/10/2020/politica/ana-loredana-predescu-si-a-depus-astazi-candidatura-pentru-camera-deputatilor/

NR – Ziarul de Valcea o sustine cu sinceritate pe Ana Loredana Predescu, fiind convinsi ca prezenta ei in Parlament va fi benefica si pentru judetul Valcea! Suntem siguri ca Loredana Predescu va sustine interesele si proiectele legislative ale ambelor judete – Brasov si Valcea!