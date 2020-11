Consilierii locali ai PSD Râmnicu Vâlcea condamna actiunile ilegale ale consilierilor PNL si USR!

Consilierii locali ai PSD Râmnicu Vâlcea: Adina Dobrete, Remus Grigorescu și Fane Lețu condamna cu vehemență actiunile ilegale ale consilierilor PNL si USR, care au blocat activitatea CL.

“Pentru că dorim să fim transparenți aşa cum am fost întodeauna şi nu cum defilează pe reţelele de socializare noii consilieri PNL si USR, cetățenii orașului trebuie să fie corect informați.

PNL si USR au BLOCAT aprobarea bugetului necesar pentru achiziționarea de tablete și videoproiectoare pentru elevii din orașul nostru.

Votul nostru pentru acest material ar fi trebuit să fie pentru ca ce 16 mii de copii să benefiecieze de tablete şi profesorii lor de săli de clasă dotate cu tehnică specifică învăţământului tip “ – sustine Adina Dobrete.

“Nu sunt cel mai mare expert in handbal, dar nu trebuie sa fii expert ca sa-ți dai seama ca in Vâlcea handbalul e religie, e suficient sa intri in sala Traian la un meci din Champions League, e suficient pentru a vedea emulația din jurul acestei echipe. Am fost in Muntenegru cu Oltchimul, am fost in Ungaria.. nicăieri n-am întâlnit atmosfera de aici, oamenii de aici respira handbal, știu handbal, simt handbal! S-a spus ca se arunca cu banii. Suntem campioni en-titre in fata unei echipe care are un buget de peste 4 milioane de euro (adică de vreo 4 ori cât al nostru, cel puțin 4 ori), am câștigat 1 cupa, 2 supercupe și un campionat in ultimii 2 ani in fata CSM București, echipa care are salarii de peste 15 mii de euro. Nu știu cine cheltuie banii aiurea, cred ca investițiile au fost făcute cu cap ținând cont de performante” – declara Remus Grigorescu.

“PNL şi USR nu vor să funcţioneze Consiliul local. Eu aş fi dorit ca la punctul 3 de pe ordinea de zi, să se discute acest proiect de hotărâre, ce reprezintă, un act de dreptate pe care Primăria şi Consiliul Local îl fac pentru ca cetăţenii municipiului Rm. Vâlcea, din zona Troianu, Copăcelu, Colonie Nuci, Stupărei, Râureni, Goranu, zonele Ştirbei Vodă-Aranghel şi Buda-Poenari, să beneficieze de un lucru normal şi firesc în zilele noastre, racordarea la reţeaua de gaze. Menţionez că circa 1100 de gospodării ar fi putut beneficia de pe urma acestui proiect de hotărâre” – afirma Fane Lețu