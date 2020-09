Prefectului Sebastian Fartat ar trebui sa-i fie RUSINE! Lupul moralist transmite mesaje patetice!

Tupeu si ipocrizie maxime la prefectul imberb Sebastian Fartat! Intr-o scrisoare deschisa politrucul acesta ii indeamna pe valceni la responsabilitate, sa purtam masca, sa respectam regulile de igiena sanitara, sa tinem coronavirusul la distanta! Sa-ti fie rusine , Sebastian Fartat, ca tocmai tu vorbesti despre asa ceva! Tu, tatal tau, fratele tau ati actionat total IRESPONSABIL: tu nu ai respectat regulile de protectie sanitara, la fel ca sefii tai liberali de la Guvern (se stie celebra poza din carantina, cand premierul si ministri chefuiau fara mastia si fara a pastra distantarea sociala in biroul din Palatul Victoria!) si te-ai imbolnavit de Covid-19, la fel si mama ta, iar tatal tau (conform spuselor colegilor de la Ambulanta Horezu) nu ar fi respectat intocmai izolarea, mergand in campanie electorala, punand in pericol vietile multor horezeni! La fel a procedat si fratele tau, cand tu si mama ta erati in izolare la domiciliu, fratele tau care locuieste in aceeasi casa cu voi era in campanie electorala liberala! Aceasta nu este INCONSTIENTA?! Asadar, scuteste-ne cu aceste mesaje patetice de lup moralist si sa-ti fie RUSINE ca ii consideri creduli pe valceni!

SCRISOARE DESCHISĂ

Dragi vâlceni,

Traversăm o perioadă fără precedent. Sunt vremuri greu de înțeles, în care relațiile dintre oameni s-au schimbat și asta ne afectează pe toate planurile.