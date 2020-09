Ecologiștii vâlceni au făcut plângere la Biroul Electoral despre „fluturaşii denigratori” la adresa primarului Râmnicului, Mircia Gutău

Prin plângerea înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie nr.1 Râmnicu Vâlcea din 10.09.2020, Eusebiu Veţeleanu, preşedinte al Organizaţiei Judeţene Vâlcea a Partidului Ecologist Român, arată faptul că, în data de 10 septembrie, a constatat că în cutiile poştale din mai multe locuinţe din Râmnicu Vâlcea (de exemplu: Cartier 1 Mai, strada Mircea Eliade), au apărut „fluturaşi denigratori” la adresa primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, sesizând incidenţa prevederilor din Legea nr.115/2015, potrivit cărora, în campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare. S-a solicitat luarea măsurilor ce se impun, sesizarea Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a face verificările necesare, ţinând seama că, în conţinutul fluturaşului apare atât un număr de telefon, cât şi o adresă de email, depunând în probaţiune planşe foto şi material scris – fluturaș.

Aspectele semnalate au fost analizate de Biroul Electoral prin prisma probelor administrate (planşe foto şi materialul scris – „fluturaș” şi a încălcării Legii nr.115/2015, potrivit căruia, mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni şi alin. (6), teza I al aceluiaş articol, potrivit căruia în campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare, cu referire la art.36 din Legea nr.334/2006,, care prevede modalitatea şi mijloacele prin care se poate realiza campania electorală, ce se înţelege prin material de propagandă electorală şi interdicţia producerii şi difuzării de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de actul normativ amintit, precum şi prin prisma prevederilor din Legea nr. 115/2015 privind obligaţiile biroului de circumscripţie electorală în desfăşurarea corectă a campaniei electorale.

Biroul Electoral a ținut seama că în urma analizării plângerii formulate de către contestator, prin prisma motivelor invocate, a dovezilor prezentate şi a dispoziţiilor legale incidente, s-a constatat faptul că: materialul tipărit pe suport de hârtie este un material de propagandă electorală, se referă în mod direct la un cadidat care participă la alegeri pentru funcţia de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, fiind clar identificat, este utilizat în perioada campaniei electorale, are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg, însă nu există probe directe din care să rezulte că acest material ar fi fost distribuit de vreun competitor electoral, nu poate fi atribuit unui competitor electoral, vreunei persoane fizice sau juridice, dar în conţinutul textului este identificat un număr de telefon şi o adresă de email

În cadrul dezbaterilor, reprezentantul PNL în Biroul Electoral a solicitat şi sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea efectuării de cercetări cu privire la comiterea infracţiunii de violare de corespondenţă; în susţinerea acestui punct de vedere s-a argumentat faptul că, din probele ataşate seizării şi din textul acesteia, rezultă faptul că există suspiciunea că persoana care a formulat plângerea s-ar face vinovată de săvârşirea unei infracţiuni prevăzută de codul penal, respectiv, violarea corespondenţei, în condiţiile în care se menţionează că, persoana a constatat că în cutiile poştale la care face referire au apărut fluturaşi denigratori.

În aceste condiții, Biroul Electoral a decis înaintarea plângerii înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie nr.1 Râmnicu Vâlcea sub nr.109/10.09.2020, Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru a verifica şi dispune măsurile corespunzătoare, in masura in care faptele sesizate întrunesc elementele constitutive ale vreunei contravenţii prevăzute de prevederile legale incidente în cauză. Totodată, s-a respins solicitarea reprezentantului PNL, în sensul sesizării organului judiciar competent în vederea efectuării de cercetări cu privire la comiterea infracţiunii de violarea secretului corespondenţei, prevăzut de art.302 Cod Penal.