Cum alegi lenjeriile de pat pentru hotel si pensiuni? 

Te documentezi despre firma care le vinde, vezi ce vechime are pe piata, de unde aduce materialele din care sunt fabricate, daca e producator sau doar distribuitor. Va conta foarte mult sa ai o firma care produce si distribuie, comercializeaza, cum este si Alpaca’s, pentru a avea preturi mici si calitate impecabila de fiecare data. Daca ai firme producatoare poti sa discuti direct cu reprezentantii lor si primesti raspunsuri la toate intrebarile in cel mai scurt timp;

Alegerea lenjeriilor pentru hoteluri se va face si in functie de popularitatea brandului care le comercializeaza. Cu cat este mai cunoscuta firma, cu atat vom avea incredere mai mare in lenjeriile comandate de la ea. Este bine sa preferam firmele mari si cu experienta pe piata, produse testate si de calitate excelenta;

In momentul in care cumparam lenjerii pentru hoteluri sau pensiuni vom tine cont si de ambalare, de modul in care sunt livrate. Vom comanda doar lenjerii care vin in ambalaje elegante si rezistente, lenjerii care se livreaza in conditii excelente si cat mai repede;