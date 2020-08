Ziarul de Valcea il sustine pe Constantin Radulescu (PSD) la presedintia Consiliului Judetean Valcea

Am admirat mereu la el naturalețea în politică, fiindcă este genul de om care nu are nevoie de hârtii în buzunar ca să își poată exprima opinia.

Îl susțin pe Constantin Radulescu pentru că deși cifrele nu sunt totul, suma de 250 de milioane de euro atrasă în mandatul său, este o investiție de care județul deja se bucură și se va bucura mult timp de acum încolo.

Îl susțin pentru că o instituție precum Consiliul Județean trebuie condusă în continuare de un om creativ, de un om recomandat de rezultatele anterioare, de un om pozitiv care nu uită de unde a plecat. Și, clar, de un om care nu trântește ușa în nas nimănui, nici pe vreme de criză, nici la ceas de sărbătoare.

Consiliul Județean Vâlcea are nevoie de un președinte care nu urcă în funcție având polițe de plătit, ci de un președinte care concurează cu cea mai performantă variantă a lui. De un politician precum Constantin Radulescu, care are obiective reale, nu rafuieli personale.

Îl susțin în cel mai responsabil mod, având convingerea că județul se poate “upgrada” doar lângă un om care face o politică sinceră, care știe să asculte semenii și care îi ajută să crească fără să se poarte superior lor.

Dacă recomand acest nume o fac cu gândul ca voi toți veți înțelege că sunt și politicieni pentru care meseria asta nu se rezumă la un câmp de luptă pentru putere, ci la îndemânarea lor și dorința de a construi dincolo de orice obstacol.

Iulian Trusca (facebook.com)

