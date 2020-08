Vrei sa cumperi maşini second hand din Germania? Iata cum poti economisi timp si bani!

Daca ti-ai planificat o deplasare pana in Germania pentru a achizitiona un autoturism rulat, e momentul sa reconsideri aceasta posibilitate. Specialistii atrag atentia asupra riscurilor la care se expun persoanele fizice in pietele auto de masini, iar implicatiile sunt majore in privinta sanatatii.

Mai mult, poti economisi timp si bani, profitand de ofertele momentului la maşini second hand din Germania ale speciaistilor auto din Romania. Poti accesa orice model de autoturism, in functie de anul fabricatiei, tipul de combustibil, brand, model si dotari tehnice. Din confortul tau de acasa, navighezi pe platformele web ale dealerilor.

Iata principalele avantaje pe care le ai, daca vei cumpara de la specialistii auto din Romania

Situatia actuala de la nivel global a influentat toate sectoarele de activitate. Pentru a-si mentine clientii vechi si a-i atrage pe cei noi, dealerii auto romani si-au diversificat ofertele si vin in intampinarea soferilor cu multiple avantaje. Cantaresc enorm in procesul de achizitie, care devine mult mai simplu si mai facil.

Reprezentantii companiei de la care faci achizitia se ocupa de numerele rosii si de programarea la RAR pentru tine

Nu trebuie sa iti bati capul cu procedurile birocratice anevoioase din Romania. Vanzatorii dealeri auto se ocupa inclusiv de aceste aspecte formale pentru tine, si te vor ajuta sa-ti salvezi timpul. Te vor informa despre fiecare etapa a achizitiei, in acord cu normele legale, fara ca tu sa depui vreun efort suplimentar.

Expertii au verificat de la A la Z fiecare autoturism din oferta

Orice achizitie de pe piata libera implica anumite riscuri, fie ca se realizeaza in Romania, fie ca are loc in afara granitelor tarii. Vestea buna este ca, atunci cand ajungi la specialistii auto, toate verificarile sunt deja finalizate pentru intreaga oferta de autoturisme. Constatarea tehnica este realizata, si tu te informezi.

Stii care este numarul real de kilometri si istoricul service al autoturismului

Datorita beneficiului listat la punctul 2, vei avea acces la informatii complete despre autovehiculul pe care intentionezi sa il cumperi. De la situatia actuala a kilometrajului (verificat de expertii in domeniu), si pana la istoricul service complet, vei intra in posesia unor informatii esentiale pentru durata de viata a masinii.

Ai garantie service la autoturismul achizitionat

Ce poate fi mai avantajos, atunci cand cumperi un autoturism la mana a doua, decat garantia service? Este un beneficiu esential, de care te poti bucura pe deplin datorita specialistilor auto de top din Romania, care il ofera cumparatorilor de masini rulate. Nu risti nimic si te bucuri din plin de investitia pe care o vei face.

Poti cumpara rapid prin leasing auto maşini second hand din Germania

Daca nu dispui de bani cash suficienti pentru a face achizitia pe loc, poti apela la o metoda de finantare. De exemplu, leasingul auto. Vei achita un avans care variaza intre 10% si 50% din contravaloarea masinii, si vei achita restul sumei prin rate lunare. In cazul firmelor cu activitate sezoniere, poti achita sezonier.

Cele mai bune maşini second hand din Germania aduse in Romania, la Auto-leasing.ro

Vrei sa beneficiezi de absolut toate avantajele? Alege Auto-leasing.ro. Expertii in domeniu auto te intampina cu cele mai atractive pachete, pregatite pentru a-ti face procesul de achizitie mai usor. Ai acces la o gama extraordinara de auto rulate, aflate in cea mai buna stare tehnica, dar si estetica. Le vezi online!

