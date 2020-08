Primarul comunei Vlădești, Adrian Cosac, a finalizat un proiect pentru modernizarea iluminatului public

Încă de luna trecută, primarul comunei Vlădești, Adrian Cosac, a finalizat un proiect pentru modernizarea iluminatului public: „S-au montat 450 de lămpi tip led, iar investiția a fost realizată cu bani de la bugetul local. Am demarat încă în proiect special pentru a extinde iluminatul public. Suntem comuna vecină cu municipiul Râmnicu Vâlcea, de tranzit către stațiunea Băile Olănești, chiar în zona metropolitană, iar acest lucru ne obligă să avem o localitate modernă și curată. Acest ultim proiect nu mai putea fi susținut de bugetul local ca primul, de aceea l-am depus pe Administrația Fondului pentru Mediu”. În acest an sau anul viitor, primarul Adrian Cosac va executa investiții în extinderea rețelelor de gaze, apă, canal, modernizarea drumurilor în zone izolate și care sunt foarte căutate în ultimii ani de cei care vor să își ridice o locuință. În acest an, primarul Adrian Cosac are în vedere construirea unei săli de sport cu peste 100 de locuri. Potrivit primarului Adrian Cosac, încă din luna martie s-au montat și grinzile la podul din Pietrari, peste Olănești, iar în scurt timp va fi finalizat. La sfârșitul anului trecut, Consiliul Local al comunei Vlădești a aprobat indicatorii tehnico-economici ai unor lucrări de reparaţii curente la drumuri locale și alte obiective din domeniul public al comunei Vlădești, după cum urmează: drum Trundin, punctul Pietriş, valoare estimata 35.377,76 lei; drum Priporu, punctul Stuparu, valoare estimata 12.182,41 lei; drum Aleea Nucilor, valoare estimata: 9.029,47 lei; drum Fundătura, punctul La transformator, valoare estimata: 7.299,02 lei; drum Tănțulești, punctul Valea Tulburea si Dl. Iorgului, valoare estimata: 6.771,86 lei. Tot Consiliul Local al comunei Vlădești a decis anul trecut alocarea sumei de circa 100.000 euro pentru modernizarea și extinderea iluminatului public în localitate. Potrivit primarului Adrian Cosac, în anul 2019 a reuşit finalizarea modernizării a 15 drumuri comunale. Primarul Adrian Cosac are ca priorităţi dezvoltarea satelor Trundin și Fundătura.