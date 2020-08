Nicolae Dinescu, geniul social al judetului Valcea. La multi ani!

Omul e un spectacol total, o enciclopedie ambulantă a sportului si culturii. Nicolae Dinescu a fost, pe rând, arbitru, antrenor, conducător de club, om de cultura, ziarist. La 77 de ani, venerabilul profesor doctor docent Dinescu are spiritul viu și vivacitatea unui tânăr de 25 de ani – este caracterizarea perfecta a minunatului nostru colaborator si prieten, Maestrul Nicolae Dinescu.

Prof. dr. Nicolae Dinescu a fost preşedintele Societăţii Culturale „Anton Pann”, coordonatorul Facultăţii „Spiru Haret” si este directorul Academiei Olimpice Române – Filiala Vâlcea, preşedinte al Asociaţiei „Veteranmont România” – Filiala Vâlcea, cetatean de onoare al orasului Horezu, dar şi jurnalist şi realizator de emisiuni TV, cu o experienţă vastă în acest domeniu, fiind si presedintele Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania – Filiala Valcea, precum si presedintele Asociaţiei Ziariştilor pentru turism din România -Filiala Vâlcea.

Nicolae Dinescu are o personalitate puternică, un om foarte complex şi energic! S-ar putea scrie foarte mult despre realizarile sportive si culturale ale maestrului care face extraordinar de multe în continuare pentru sportul vâlcean şi naţional, pentru învăţământul de specialitate şi pentru cultura vâlceană.

Nicolae Dinescu, unul dintre puținii foști mari arbitri români înzestrat cu har aparte, că nu mulți au fost cavalerii fluierului născuți din talent, dintr-o cohortă cu buni și mediocri. Nicolae Dinescu, unul dintre puținii foști judecători din teren, și inteligent și cult, este la Ramnicu Vâlcea și un apreciat realizator de emisiuni TV, ziarist și dascăl nobil sub aula universitară și, dincolo de toate, același Om de caracter și de suflet. (Mircea M. Ionescu)

Cand a fost preşedinte al Societăţii Culturale Anton Pann, maestrul Nicolae Dinescu a înfiinţat filiale în multe localităţi vâlcene, mai ales cu ocazia sărbătoririi unor personalităţi sau la evenimente legate de comemorarea altora. Pentru activitatea sa exceptionala în domeniile sportului, turismului, învăţământului şi ziaristicii a primit titlul de Cetăţean de Onoare.

Un om plin de farmec, un adevarat geniu social al judetului, argint viu – sunt epitete perfecte ale maestrului Dinescu, devenit personaj viu de legenda al Valcii.

Tiberiu Pirnau