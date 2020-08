Liberalul Gheorghe Poenaru, șeful Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, traieste pe picior de nabab

Împreună cu soția (care lucrează la aceeași instituție), Gheorghe Poenaru, șeful Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, a încasat anul trecut frumoasa sumă de 1,4 miliarde de lei vechi (sub formă de salarii și vouchere), plus 80 milioane de lei vechi din dobânzi, potrivit declarației de avere. Tot în 2019, Gheorghe Poenaru a dat împrumuturi în nume personal lui Claudiu Drăghici de 10.000 euro și 5.000 de dolari, în condițiile în care la bănci are 3,3 miliarde de lei vechi și 55.000 euro. Suma de 55.000 euro a provenit din vânzarea unui apartament către familia Pascu. Șeful Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea se mai poate lăuda cu 4 terenuri intravilane sau agricole (amplasate în localitățile Râmnicu Vâlcea și Golești), plus un apartament de 212 mp în Râmnicu Vâlcea, o casă de locuit în Golești și o mașină Peugeot din 2018.