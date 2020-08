Caz socant la Bujoreni! Cainele familiei Cornoiu a SFASIAT un copil de 5 ani, care se zbate intre viata si moarte! Se incearca sa se musamalizeze cazul!

Caz socant la Bujoreni! Un caine, lasat liber de stapani pe strazi, a sfasiat, ieri dupa-amiaza, un copil de 5 ani, care la aceasta ora se afla intr-o stare foarte grava, internat intr-un spital dim Bucuresti (imaginile sunt edificatoare si terifiante!). Cainele apartine familiei Cornoiu, o famile cu mare influenta in judetul Valcea. Capul familiei este un fost judecator de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, sotia acestuia fiind un medic cunoscut de la Spitalul Judetean Valcea – ATI, iar fiul acestora – judecator. Pe surse am aflat ca acest caine este scos zilnic din curte, chiar daca se stie ca este foarte violent, de catre fiica familiei Cornoiu, care are unele probleme… Potrivit informatiilor noastre, se incearca musamalizarea cazului, punandu-se presiune pe autoritati sa inchida cazul. Fiul judecator – Cornoiu – s-ar folosi la maximum de influenta sa si a familiei in acest sens?!

Ziarul de Valcea solicita autoritatilor sa nu musamalizeze cazul si sa nu cedeze la presiuni! Suntem cu ochii pe voi! Monitorizam acest caz, iar VINOVATII trebuie sa plateasca pentru faptele lor, indiferent cum se numesc!

Revenim cu alte informatii

Tiberiu Pirnau