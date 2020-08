Caz cutremurător la Râmnicu Vâlcea! O fetiță a fost sfâșiată de câinele influentei familii Cornoiu! De ce nu este eutanasiat cainele agresor?

Scene de groază au avut loc la Râmnicu Vâlcea, unde, chiar de ziua ei, o fetiță de 5 ani a fost la un pas de o mare tragedie.

Filmul tragediei

În urmă cu două zile, o fetiță de doar cinci ani a fost sfâșiată de câinele vecinilor, care a scăpat din curte.

Fiind ziua ei fetița era în culmea fericirii și nimeni nu bănuia că aceasta putea să fie omorâtă de câinele vecinilor.

Aceasta a ieșit afară, la joacă, alături de mai mulți copii. La um moment dat, câinele vecinilor a venit din curtea alăturată, scos afara de fiica familiei Cornoiu, potrivit declaratiilor martorilor, și s-a năpustit peste fetiță. Momentul a fost dramatic. Copiii au început să țipe când au văzut cum câinele mușca din fetița doborâtă la pământ.

Evenimentul a avut loc acum trei zile, în jurul orei 20.30, în timp ce copila se juca în fața casei.

Câinele vecinilor s-a repezit la gâtul fetei. Ea a fost mușcată de gât, de cap și de spate, având numeroase răni foarte grave. Aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde a ajuns în stare foarte gravă.

Cainele apartine familiei Cornoiu

Cainele apartine familiei Cornoiu, o famile cu mare influenta in judetul Valcea. Capul familiei este un fost judecator de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, sotia acestuia fiind un medic cunoscut de la Spitalul Judetean Valcea – ATI, iar fiul acestora – judecator. Pe surse am aflat ca acest caine este scos zilnic din curte, chiar daca se stie ca este foarte violent, de catre fiica familiei Cornoiu, care are unele probleme… Potrivit informatiilor noastre, se incearca musamalizarea cazului, punandu-se presiune pe autoritati sa inchida cazul. Fiul judecator – Cornoiu – s-ar folosi la maximum de influenta sa si a familiei in acest sens?!

Dosar penal



„Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea s-a înregistrat la data de 17 august 2020, o cauză penală în care se efectuează urmărirea penală cu privire la comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută de art. 196 C.penal, ca urmare a sesizării organelor de poliție judiciară din cadrul Poliției mun. Rm. Vâlcea, de către reprezentantul legal al unei victime minore.

În fapt, în cauză s-a reținut că la data de 16 august 2020, în jurul orelor 20.30, în timp ce victima minoră, în vârstă de 5 ani, se afla pe drumul din fața casei împreună cu alți copii, a fost mușcată de către câinele vecinei sale.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii judiciare, această fază a cercetărilor constituind o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, iar pe măsura derulării acestora vom informa opinia publică„, se arată într-un comunicat al procurorilor.

De ce nu este eutanasiat cainele agresor?

La faţa locului s-a prezentat şi un medic veterinar din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea care a dispus ca animalul să rămână la locuinţa proprietarului, conform Protocolului de anchetă, pentru o perioadă de 30 de zile, după cum ne-a comunicat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, Cătălin Udrea. Ne intrebam daca aceeasi decizie ar fi luat respectivul medic daca propria fetita era sfasiata de cainele respective?! Decizia corecta ar fi, fara niciun fel de dubiu: eutanasierea cainelui violent pentru a nu se mai repeat astfel de incidente ingrozitoare! Cine garanteaza ca acest caine nu va scapa din curtea respective si nu va musca din nou?! Inconstientilor de la Directia Sanitar – Veterinara ce asteptati, sa moara cineva?! Domnule director al DSV Valcea, tot asa ati fi reactionat daca in locul fetiteti respective era baietelul dumneavoastra?!

Nu musamalizati cazul!

Ziarul de Valcea solicita autoritatilor sa nu musamalizeze cazul si sa nu cedeze la presiuni! Suntem cu ochii pe voi! Monitorizam acest caz, iar VINOVATII trebuie sa plateasca pentru faptele lor, indiferent cum se numesc!