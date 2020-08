Andra Bica: Uluitor! Incredibil! Doamna ministru Anisie a descins la Vâlcea!

Intrucât a vrut să arate cât de eficientă, deschisă și sociabilă este, a hotărât să stea de vorbă cu reprezentanți ai Consiliului Elevilor din județul Vâlcea, care au vrut să afle în ce condiții vor începe noul an școlar.

Pe scurt, le-a spus că:

– nu-i acordă Ministerul Finanțelor banii;

– le-a povestit despre tinerețea sa;

– referitor la supraaglomerarea claselor și a riscului îmbolnăvirii, a găsit și aici vinovatul: Ministerul Sănătății care nu a venit cu o soluție clară.

Așadar, cu o lună înainte de începerea noului an școlar, doamna Monica Anisie nu știe nimic concret, oferindu-le unor tineri răspunsuri evazive și fără substanță.

Așa este! Doamna ministru nu are nicio vină, de vină sunt cei care i-au oferit această funcție!

Andra Bica