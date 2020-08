AJOFM Valcea trebuie inchisa urgent de DSP! CAZ DE CORONAVIRUS! Se refuză testarea angajatilor!

Caz de coronavirus la AJOFM Valcea! La inceputul acestei saptamani o angajată a institutiei a fost testata pozitiv Covid-19. Cazul a fost tratat cu indiferenta, incompetenta si, am putea spune, cu multa iresponsabilitate si inconstienta de Directia de Sanatate Publica Valcea! Nici pana la ora actuala nu a fost efectuata o ancheta epidemiologica corecta la AJOFM pentru a se stabili contactii directi ai persoanei infectate!!! S-a dispus ca doar o colega de birou sa intre in izolare (sotul acesteia a vrut, normal, sa intre si el in izolare, dar DSP i-a spus sa meargă la serviciu!!!!). De ce nu se efectuează ancheta epidemiologica la AJOFM?! Inspectorii DSP actioneaza total neprofesionist in acest caz!!!! Angajata infectata a venit la serviciu pana in ziua in care a primit testul pozitiv si a intrat in contact cu TOTI ANGAJATII AJOFM!!! S-a auzit la DSP si la Prefectura?! Angajatii AJOFM intra zilnic in contact cu zeci de valceni!!! Strigător la cer este faptul ca functionarii de la AJOFM nu sunt testati, li se refuză testarea pentru ca asa s-a primit ordin, spun sursele noastre. Cine garanteaza ca nu mai sunt cazuri de coronavirus la AJOFM Valcea?! Mai multi angajati ai institutiei vor depune plangere penala impotriva DSP si a Centrului de Interventie de la Prefectura!

Tiberiu Pirnau