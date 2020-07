Primarul comunei Nicolae Bălcescu, Constantin Oprea, a început lucrările de modernizare a sediului primăriei

Luna trecută, primarul comunei Nicolae Bălcescu, Constantin Oprea, a început lucrări de reabilitare și modernizare a sediului primăriei, aceasta aflânduse chiar în centrul comunei avea nevoie de o reabilitare: „Printr-un program am reusit să atragem fonduri europene și vom schimba acoperișul și vom termoizola toată clădirea”. La data de 27 mai 2020, Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu a aprobat actualizarea devizului general pentru investitia „Extindere apa si canalizare in comuna Nicolae Balcescu, judeţul Valcea, la valoarea totală de 5,85 milioane de lei. În vara acestui an, primarul comunei Nicolae Bălcescu, Constantin Oprea, va finaliza lucrările la apă şi canalizare, urmând a se face recepţia. În prezent, se lucrează la staţiile de pompare şi urmează racordarea la reţeaua de energie electrică. Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu, întrunit în ședință ordinară în data de 03.03.2020, a aprobat utilizarea parțială a excedentului aferent anului 2019, în sumă de 100.000 euro pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și dotare Cămin Cultural sat Valea Viei”. În luna februarie, tot Consiliul local al comunei Nicolae Bălcescu a adoptat bugetul local pe 2020 estimat la suma de 15,3 milioane de lei. Încă de anul trecut, primarul comunei Nicolae Bălcescu, Constantin Oprea, căuta oportunităţi de finanţare şi pentru introducerea gazului natural în localitate: „În acest sens, ne-am asociat cu localităţile Milcoiu şi Goleşti. S-au semnat contracte de finanţare, s-au atras fonduri europene, se asfaltează drumuri judeţene, se reabilitează instituţii, se modernizează spitale. Suntem mulţumiţi, fiindcă în această perioadă s-au alocat fonduri pe situaţii de urgenţă pentru refacerea zonelor distruse”. La sfârștiul anului trecut, primarul Constantin Oprea a finalizat lucrările de modernizare a căminului cultural: „Vom continua lucrările de amenajare a întregului spaţiu, cu bani a atraşi din fonduri europene. Astfel, în zona respectivă se va amenaja întreg parcul. Valoarea proiectului este de circa 200.000 euro.”