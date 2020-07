In urma cresterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2, Sectia de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie a SJU Valcea se inchide temporar

Comunicat de presa

In urma cresterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2 la nivelul judetului Valcea, Comitetul Director al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea a luat astazi hotararea de a inchide temporar Sectia de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si extinderea Sectiei de Boli Infectioase, pentru a o putea folosi pentru tratarea pacientilor confirmati cu virusul SARS-CoV-2.

Deasemenea informam cetatenii ca, in perioada 20 aprilie 2020 – 10 iulie 2020, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea a efectuat peste 3800 de teste pentru depistarea SARS-CoV-2, dintre care 1218 in Laboratorul de Genetica Moleculara al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea.

Facem apel catre toti cetatenii, sa respecte masurile de protectie, intrucat numai in acest mod putem evita aglomerarea spitalelor!

Departament de Comunicare al

Spitalului Judetean de Urgenta Valcea