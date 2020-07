FOTO: 31 de liberali valceni au fost AMENDATI de politisti pentru ca nu au respectat distantarea sociala!

31 de liberali valceni, in frunte cu Claudia Banu, presedinte PNL Ramnicu Valcea, au fost amendati de Inspectoratul Judetean de Politie Valcea pentru ca nu au respectat prevederile legale din starea de alerta referitoare la distantarea sociala! In data de 1 iunie, de Ziua Copilului, liberalii valceni au organizat o actiune politico-electorala in municipiul Ramnicu Valcea. La sfârșitul activitatilor politice, “gasca” liberala s-a fotografiat umar langa umar, nas langa nas, sfidand total prevederile din starea de urgenta, pe care tot PNL a instituit-o!

Ziarul de Valcea a intrat in posesia unei fotografii, a publicat un articol pe tema, iar IPJ Valcea a realizat o succinta investigație de identificare a protagoniștilor din poza si, in final, i-a amendat pe toti. Felicitări IPJ!

Tiberiu Pirnau