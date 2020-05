Firma Normandia si-a reluat activitatea pe mai multe trasee

Stimati calatori,

Firma Normandia isi va relua activitatea pe urmatoarele trasee:

• Horezu – Rm.Valcea

• Tg.Jiu – Cluj-Napoca

• Bucuresti – Timisoara

• Horezu – Sibiu

• Petrosani – Bucuresti

Pentru siguranta tuturor pasagerilor, pe toata durata efectuarii transportului, va rugam sa respectati urmatoarele conditii:

• Echipament corespunzator (masca, manusi) pentru a combate raspandirea virusului COVID-19.

• Firma va face toate eforturile pentru a mentine un grad de ocupare a locurilor in autocar mai scazut, astfel incat sa se respecte distanta recomandata intre pasageri. Locurile sunt repartizate/alocate, astfel incat sa existe scaun liber intre pasageri,exceptie facand cei care calatoresc cu familia.

• In limita posibilitatilor fiecaruia,cat si pentru o gestionare cat mai eficienta a numarului de calatori in autocare, va rugam sa achizitionati biletul de calatorie online de pe site-ul www.normandiatransport.com . Astfel, aveti posibilitatea de a va alege locul dorit in autocar si 10% reducere pentru bilete achizitionate dus-intors.

• In unele cazuri si conducatorul autocarului va distribui locurile conform noului regulament de distantare sociala.

• Imbarcarea si debarcarea se fac pe usa din fata pentru cei care au locurile repartizate in jumatatea din fata a autocarului, iar pentru cei care au locurile repartizate in jumatatea din spate a autocarului, urcarea si coborarea se vor face pe usa din spate.

• Atat la urcare cat si la coborare va rugam sa pastrati distanta de 1,5m.

• La bordul autocarului vor exista produse aditionale de igiena (dezinfectant).

Pentru informatii si rezervari sunati la numarul de telefon 0250 997,zilnic, intre orele 8:00-16:00.

Va multumim ca alegeti sa calatoriti cu firma Normandia!