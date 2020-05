Diversificarea activitatii Viscat Textile SRL prin achizitia de echipamente

Anunt de presă

Diversificarea activitatii Viscat Textile SRL prin achizitia de echipamente

VISCAT TEXTILE S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Diversificarea activitatii Viscat Textile SRL prin achizitia de echipamente“ Cod SMIS 131103.

Proiectul este finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.06.2019 – 31.08.2021 și are o valoare totală de 510.918,70 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 330.674,69 lei, din care 281.073,52 lei din FEDR si 49.601,17 lei din valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul principal al proiectului il constituie dezvoltarea microintreprinderii Viscat Textile SRL prin infiintarea unei noi unitati de productie fermoare utilizate in special in domeniul confectiilor textile.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Infiintarea unei noi unitati de fabricare fermoare in domeniul confectiilor textile prin dotarea cu echipamente tehnologice specifice activitatii de fabricare fermoare;

2. Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului cu 5 salariati si mentinerea numarului mediu de salariati

actuali din cadrul societatii

3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

 achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic prin achizitionarea masinii automate de taiere fermoar invizibil cu ultrasunete si a masinii automate de montare opritor in U pentru fermoar invizibil care sunt controlate de un motor pas-cu-pas individual, care poate face viteza de funcþionare a masinii sa atinga cele mai înalte performanþe. Aceste masini au motoare cu o eficienta energetica superioara fata de motoarele traditionale deoarece consuma energie doar cand face operatia pe fluxul tehnologic, intre 2 operatii motorul intra in repaos si nu consuma energie.

 adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati prin achizitia de echipamente de productie, respectiv liniile de produs fermoar ascuns si fermoar normal de nilon, care pot fi folosite de persoane cu dizabilitati prin faptul ca acestea nu necesita manuirea de produse voluminoase sau grele.

 introducerea benzii de fermoar, se face prin ghidaje usor accesibile, iar controlul utilajelor se face cu ecran tactil, programarea acestora este simpla si poate fi executata de persoane cu dizabilitati. De asemenea, utilajele au atat sisteme de avertizare cu semnale sonore, cat si semnale pe ecranul de programare, atunci cand intampina o problema de functionare. De asemenea, pozitionarea panourilor de operare se poate modifica, fara un efort exagerat.

 angajarea a cel putin unei persoane din urmatoarea categorie defavorizata: „nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni”.

Persoana de contact: dl. Cozma Cristi-Laurentiu Funcţia – Administrator si Manager Proiect VISCAT TEXTILE S.R.L.; Telefon: 0771/231.180; Adresa de e-mail: cristi@viscat.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei